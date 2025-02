Neue Finanzierung zur Förderung der Marktexpansion eines recheneffizienten Grundlagenmodells für biopharmazeutische Unternehmen

Variational AI, das Unternehmen hinter Enki, einem fortschrittlichen Fundamentmodell für die Entdeckung niedermolekularer Wirkstoffe, gab heute den Abschluss seiner überzeichneten Seed-Verlängerungsrunde in Höhe von 5,5 Millionen US-Dollar bekannt. Enki ermöglicht es biopharmazeutischen Chemieteams, neue Hits und Leads effizient zu entdecken und zu optimieren und so die Wirkstoffentdeckung in einem frühen Stadium zu beschleunigen. Die Runde stieß auf großes Interesse bei den Investoren und übertraf das ursprüngliche Finanzierungsziel des Unternehmens, was das Vertrauen in das Potenzial von Enki widerspiegelt. Nimbus Synergies führte die Runde an, mit Beteiligung des Merck Global Health Innovation Fund, Quimby Investments, Threshold Impact und Defined Capital. Bestehende Investoren Flying Fish, A&E Investment und Nepenthe Capital nahmen an der Runde teil.

Die Einführung von künstlicher Intelligenz (KI) für die frühzeitige Arzneimittelentdeckung hat sich in den letzten Jahren in der gesamten biopharmazeutischen Industrie beschleunigt; die Entdeckung von Arzneimitteln mit kleinen Molekülen stützt sich jedoch weiterhin auf ältere, nicht generative (diskriminierende) KI-Modelle, die sich darauf konzentrieren, Treffer aus großen Bibliotheken virtueller Moleküle zu finden. Dieser Ansatz ist zwar effektiv, schränkt jedoch häufig neuartige Entdeckungen ein und erfordert nach wie vor eine umfassende Optimierung durch mehrere Design-Make-Test-Analyze (DMTA)-Zyklen.

"Großartige Medikamente beginnen mit großartigen Molekülen, aber die meisten Arzneimittelentdeckungen beginnen am selben Ort mit dem Screening von Molekülbibliotheken oder der Optimierung bestehender Gerüste", sagte Handol Kim, CEO von Variational AI. "Im Vergleich dazu haben wir das Enki-Grundmodell auf unserem firmeneigenen Datensatz trainiert, der fast 600 Targets abdeckt und verschiedene Leitstrukturen mit herausragender Wirksamkeit und Selektivität generiert. Dadurch können die Chemieteams in biopharmazeutischen Unternehmen Treffer und Leads mit den bestmöglichen neuen Ausgangspunkten viel effizienter als mit herkömmlichen Methoden entdecken und optimieren", so Kim weiter. "Unsere Partner synthetisieren und testen etwa 20 neuartige Moleküle aus mehreren Gerüsten, die wir pro Projekt innerhalb weniger Wochen generieren, und haben eine Trefferquote von über 50 im submikromolaren Bereich bei einer synthetischen Erfolgsquote von 90 erreicht."

Generative Modelle sind in Bereichen wie Sprache und Bilder äußerst effektiv, müssen aber in der Chemie erst noch eine ähnlich große Wirkung entfalten. "Das wissenschaftliche Team von Variational AI hat jahrelang im Stillen ein Basismodell entwickelt, das auf die Entdeckung von Arzneimitteln mit kleinen Molekülen beschränkt ist und um Größenordnungen weniger Rechenleistung und Daten benötigt als Basismodelle in anderen Bereichen", so Jason Robertson, Managing Partner bei Nimbus Synergies. "Dieses Basismodell markiert einen Paradigmenwechsel in der Arzneimittelforschung und ermöglicht eine bessere, zuverlässigere und kostengünstigere Arzneimittelentwicklung, was letztlich die Behandlungsergebnisse für Patienten verbessert und die Gesundheitskosten senkt", so Robertson.

Mit dieser neuen Finanzierung ist Variational AI in der Lage, seine Technologie einem breiteren Markt zugänglich zu machen und biopharmazeutischen Unternehmen dabei zu helfen, neuartige Medikamente schneller und effizienter zu entwickeln.

Über Variational AI

Variational AI definiert die Wirtschaftlichkeit der Wirkstoffforschung durch die Leistungsfähigkeit der generativen KI neu. Das Gründungsteam für maschinelles Lernen (ML) kommt aus führenden KI-Forschungslabors bei Google, Microsoft, MIT, Caltech und D-Wave Quantum und arbeitet mit etablierten führenden Unternehmen im Bereich der Wirkstoffforschung zusammen, um Enki zu entwickeln, das branchenführende Basismodell für die Wirkstoffforschung mit kleinen Molekülen. Variational AI hat seinen Sitz in Vancouver, BC, Kanada, und stellt derzeit aktiv Mitarbeiter ein. Für weitere Informationen besuchen Sie uns unter https://variational.ai oder senden Sie uns eine E-Mail an info@variational.ai.

Über Nimbus Synergies

Nimbus Synergies ist führend bei der Frühphasenfinanzierung innovativer und komplementärer Unternehmen für Gesundheitstechnologie in Kanada. Durch die Zusammenführung dieser Unternehmen, um Ressourcen, branchenspezifisches Wissen und Beziehungen zu teilen, beschleunigt Nimbus ihr Wachstum und erhöht ihre Erfolgswahrscheinlichkeit. Nimbus hat durch seine Führungsrolle als Investor, Partner und Mentor einen bedeutenden Einfluss auf den Sektor der Gesundheitstechnologie. Für weitere Informationen besuchen Sie uns bitte unter https://nimbusinc.vc/ oder senden Sie uns eine E-Mail an info@nimbusinc.vc.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250220853670/de/

Contacts:

info@variational.ai

604-761-7199