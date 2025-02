Bitwise-CIO sieht indexbasierte Krypto-ETFs als Zukunft und Meme Index ETF könnte folgen

Gestartet wurde das innovative Projekt Meme Index im Dezember des vergangenen Jahres. Seitdem hat es trotz der Marktschwäche mit seinem Vorverkauf schon mehr als 3,8 Mio. USD eingeworben, während die Investoren Gelder aus dem Kryptomarkt abgezogen haben.

Obwohl die Memecoins zuletzt von dem Vorfall um den Libra-Token belastet wurden, befinden sie sich weiterhin auf dem Vormarsch. Viele Anleger wurden von dem Vorfall sogar eher wachgerüttelt und haben sich für die Umstände sensibilisiert, um intelligentere Handelsentscheidungen zu treffen.

Meme Index könnte in dieser Hinsicht nun genau das sein, was den Markt der Memetoken wieder antreibt. Denn das Projekt bietet den Investoren eine ausgesprochen strategische Möglichkeit, um sich im Memecoin-Markt mit dezentral von der Gemeinschaft und deren Schwarmintelligenz verwalteten Krypto-Fonds zu engagieren.

Somit kann das Risiko auf unterschiedliche Vermögenswerte gestreut werden, was die Gefahr eines Totalverlusts reduziert. Gleichzeitig erwerben sie auf diese Weise mehrere Vermögenswerte, was wiederum mehr Chancen schafft. Matt Hougan, der Chief Investment Officer der Kryptobörse Bitwise, hat in einem indexbasierten Ansatz sogar die Zukunft der Krypto-ETFs erkannt.

Investoren können noch sehr für in Meme Index einsteigen und die $MEMEX-Coins in der aktuellen Vorverkaufsrunde für einen Preis in Höhe von 0,0163585 USD kaufen. Dieser wird jedoch nur noch für maximal 15 Stunden verfügbar sein, sodass für Interessierte die Zeit davonläuft. Denn dann wird schon die nächste Preiserhöhung erfolgen.

Bitcoin-ETFs machen den Gold-ETFs bei den AUM Konkurrenz

Berichte verweisen darauf, dass die Bitcoin-ETFs in den USA bereits auf verwaltete Assets im Umfang von 120 Mrd. USD kommen. Dabei ist der größte von ihnen der iShares Bitcoin Trust (IBIT), der schon mit den großen ETFs für Gold konkurriert, da sich seine AUM von 55,2 Mrd. USD an die 80 Mrd. USD des Edelmetalls annähern.

Nach der Einschätzung von Hougan besteht jedoch noch Luft. So verweist er auch darauf, dass der größte ETP für das Land noch nicht einmal auf dem Markt erschienen ist und in der nächsten Zeit noch für weiteres Wachstum sorgen kann.

Die Zukunft sieht Hougan in indexbasierten Fonds, wie dem Hashdex Nasdaq Crypto Index ETF, welcher Bitcoin und Ethereum abbildet. Künftig können zudem noch viele weitere Krypto-ETFs für andere Coins folgen, wie für SOL und XRP, für welche beide schon zahlreiche Anträge in den USA abgegeben und in Brasilien sogar bestätigt wurden.

An den Finanzmärkten gibt es keine Einbahnstraßen und so gehören auch Verluste mit dazu. Jedoch lassen sich die Talsohlen tendenziell deutlich besser und sicherer überstehen, wenn die Anleger eine Diversifizierung vornehmen.

Die Kryptoindustrie etabliert sich zunehmend weiter und so könnte die Einführung von Krypto-ETFs dazu führen, dass sie die historische Entwicklung des S&P500 nachbilden und vergleichbare Anstiege verzeichnen.

Chart des S&P500 | Quelle: Macro Trends

Meme Index soll das Potenzial des Memecoin-Marktes besser bergen

Den großen Durchbruch haben die Memecoins im vergangenen Jahr erlebt. Dennoch befindet sich der Sektor weiterhin am Anfang, was sich unter anderem auch an den vielen schlechten Entwicklern erkennen lässt. Insbesondere diejenigen mit Geld und Macht haben die Anleger dabei scharmlos ausgenutzt.

Viele Investoren wurden von den Vorfällen des Memecoin-Marktes enttäuscht und sind nun frustriert, da sie lediglich nach den nächsten Branchenführern wie Dogecoin, Shiba Inu und Pepe gesucht haben.

Zwar entstehen täglich zahlreiche neue Memecoins, dennoch fällt es vor allem Anfängern angesichts einer so großen Anzahl schwer, frühzeitig die Nächsten von ihnen zu finden, bevor diese viral gehen und eine große Anhängerschaft aufbauen, die den Preis in die Höhe treibt.

Meme Index kann für die Nutzer jedoch nicht nur das Risiko durch eine breitere Streuung merkbar verringern, sondern ebenso durch eine aufmerksamere und intelligentere Auswahl der Coins. Schließlich lassen sich mit vereinten Kräften und entsprechenden Tools die Betrüger und Anfänger leichter aussortieren.

https://twitter.com/memecoin_index/status/1891884837201641962

Ein weiterer Vorteil von Meme Index ist die große Flexibilität. Denn die Investoren können je nach persönlichen Vorstellungen für Risiko und das Renditepotenzial unterschiedliche Anlagevehikel wählen. Dabei werden zu Anfang vier verschiedene Optionen bereitgestellt.

Meme Index dient als Vorlage für einen künftigen Memecoin-ETF

Obwohl Donald Trump noch nicht lange im Amt ist, machen sich die positiven Auswirkungen seiner Regierung schon jetzt an vielen Punkten bemerkbar. Innerhalb der nächsten vier Jahre können sich die Investoren auf ein regulatorisch wesentlich freundlicheres Umfeld einstellen, welches sich förderlich auf die Kurse auswirken sollte.

Während die digitalen Assets in der traditionellen Finanzindustrie noch vor wenigen Jahren ein Tabu waren, nehmen sie nun immer stärker Einzug in dieser. So werden sie von einer steigenden Anzahl von Fonds und sogar Regierungen gekauft.

Einige der nächsten Zulassungen dürften für die Coins XRP und SOL erfolgen. Danach wären aber auch andere Kryptosektoren als Layer-1s wie sogar Memecoins denkbar. Denn es handelt sich mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 75,11 Mrd. USD um keinen zu unterschätzenden Sektor.

Marktkapitalisierung der Top 10 der Memecoins | Quelle: CMC

In diesem Falle würde ein Memecoin-Index-ETF am meisten Sinn ergeben, da dieser deutlich fairere Preise angibt. Darüber hinaus lässt sich mit einem solchen das Risiko ebenso wie die fatale Emotionalität entscheidend reduzieren. Insbesondere Anfänger könnten von einem strategischeren Ansatz, niedrigeren Gebühren sowie potenziell passiven Einkommen profitieren.

Meme Index unterteilt sich in die vier Indizes: Titan Index, Moonshot Index, Midcap Index und Meme Frenzy Index. Sie alle können zudem als Blaupause für einen Memetoken-ETF an den Börsen dienen.

Die Memecoin-Indizes werden vor allem in Bezug auf die Marktkapitalisierung separiert. So befinden sich in dem Titan Index die am höchsten bewerteten Coins und in dem Meme Frenzy Index diejenigen mit den niedrigsten Bewertungen. Während der Erste für die etwas höhere Sicherheit ein geringeres Renditepotenzial bietet, ist es bei dem anderen das Gegenteil.

Memecoin-Index | Quelle: Meme Index

So können Sie die $MEMEX-Coins mit Rabatt kaufen

Eine besondere Möglichkeit stellt nun der Vorverkauf von Meme Index dar, weil die $MEMEX-Coins unter dem späteren Listungspreis angeboten werden. Erworben werden können sie über die Website, nachdem man mit dieser eine digitale Geldbörse wie Best Wallet verbunden hat. Danach lassen sich USDT, ETH, BNB und Fiatwährungen verwenden.

Mit dem Coin erhalten die Anleger nicht nur den Schlüssel zu den Fonds und einem passiven Einkommen von 603 % pro Jahr, sondern ebenso Governance-Rechte bei den Abstimmungen über die Zusammensetzung der Fonds.

Überprüft wurde der Smart Contract von Meme Index von den Krypto-Sicherheitsexperten von Coinsult und SolidProof, um einen besseren Schutz der Anleger zu gewährleisten.

Der Gemeinschaft von Meme Index können Sie sich über Telegram und X anschließen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website und im Whitepaper.

