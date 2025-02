AlloSeq cfDNA entspricht der Leistung des bewährten AlloSure-Tests

CareDx bringt mit AlloSeq cfDNA ein innovatives nicht-invasives Transplantationsmonitoring für Patienten auf internationaler Ebene

CareDx, Inc. (Nasdaq: CDNA) The Transplant Company ein führendes Unternehmen für Präzisionsmedizin, das sich auf die Erforschung, Entwicklung und Vermarktung klinisch differenzierter, hochwertiger Gesundheitslösungen für Transplantationspatienten und Pflegepersonal konzentriert gab heute die in Transplant International1veröffentlichten Ergebnisse bekannt, die zeigen, dass die Leistung von AlloSeq cfDNA bei der Erkennung von Abstoßungsreaktionen bei Allotransplantaten mit der Leistung des im Labor entwickelten AlloSure®-Tests übereinstimmt.

Die Abstoßung von Nieren-Allotransplantaten ist die häufigste Ursache für das Versagen von Transplantaten bei Nierentransplantationspatienten. Eine frühzeitige Erkennung und Behandlung der Abstoßung ist entscheidend, um Allograft-Verletzungen zu reduzieren und irreversible Schäden am transplantierten Organ zu verhindern. Herkömmliche Tests wie Serumkreatinin, Proteinurie und die Bildung von spenderspezifischen Antikörpern (DSA) sind Spätindikatoren für die Abstoßung von Nieren-Allografts. In dieser ersten groß angelegten Vergleichsstudie dieser Art zeigen AlloSure und AlloSeq cfDNA eine konsistente Leistung bei der Erkennung sowohl klinischer als auch subklinischer Abstoßungen.

"Diese groß angelegte multizentrische Studie bestätigt, dass die Leistung des AlloSeq cfDNA IVD-Kits bei der Erkennung von Abstoßungsreaktionen bei Allotransplantaten in hohem Maße mit dem breit implementierten und gut charakterisierten AlloSure-Nierentest übereinstimmt", so Dr. Alexandre Loupy, Professor für Nephrologie und Epidemiologie am Necker-Krankenhaus in Paris, Direktor der Inserm French NIH Unit und Leiter des Pariser Instituts für Transplantation und Organregeneration (PITOR). "Wir glauben, dass diese Studie ein entscheidender Faktor für die zunehmende Akzeptanz von zellfreier DNA bei der Überwachung von Patienten auf frühe Anzeichen einer Abstoßung sein wird."

An der multizentrischen prospektiven Studie nahmen 580 Nierentransplantationspatienten aus drei Transplantationszentren in Europa teil. Die Studie zeigte, dass AlloSeq cfDNA bei der Erkennung von Abstoßungsreaktionen bei Nierentransplantationspatienten hochpräzise war, mit einem signifikanten Unterschied zwischen Abstoßung und Nicht-Abstoßung (p <0,0001) und einem AUC von 0,758. Die konsistente Leistung von AlloSeq cfDNA und AlloSure Kidney dd-cfDNA wurde in verschiedenen klinischen Szenarien bestätigt, darunter Zeitpunkte nach der Transplantation, Allotransplantatstabilität und Unterkategorien der Allotransplantatabstoßung; jeweils im Vergleich zu einer durch Biopsie nachgewiesenen Abstoßung.

"Diese Studie belegt die hohe Leistungsfähigkeit unseres AlloSeq cfDNA-Kits bei der Beurteilung der Abstoßung von Allotransplantaten bei Nierentransplantationspatienten", sagte John W. Hanna, Präsident und CEO von CareDx. "Wir freuen uns darauf, dass Ärzte diese Daten nutzen, um den Einsatz unserer innovativen, leistungsstarken Lösungen zur Überwachung von Allotransplantaten international auszuweiten. In der Europäischen Union werden jährlich etwa 18.000 Nierentransplantationen durchgeführt. Durch die frühzeitige Erkennung von Abstoßungsanzeichen mit AlloSeq cfDNA können Ärzte früher eingreifen, um irreversible Organschäden und -versagen zu verhindern und die langfristigen Ergebnisse für ihre Patienten zu verbessern."

AlloSeq cfDNA ist mit CE-IVD-Kennzeichnung in der EU und im Vereinigten Königreich erhältlich. Nicht in den USA erhältlich.

Über CareDx The Transplant Company

CareDx, Inc. mit Hauptsitz in Brisbane, Kalifornien, ist ein führendes Unternehmen für Präzisionsmedizinlösungen, das sich auf die Erforschung, Entwicklung und Vermarktung klinisch differenzierter, hochwertiger Gesundheitslösungen für Transplantationspatienten und Pflegepersonal konzentriert. CareDx bietet Testdienstleistungen, Produkte und digitale Gesundheitslösungen entlang des gesamten Weges von Patienten vor und nach einer Transplantation an und ist der führende Anbieter von genombasierten Informationen für Transplantationspatienten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.caredx.com.

