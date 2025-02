Zugang zu Währungsrisikomanagement und grenzübergreifenden Zahlungslösungen

Corpay, Inc.*, (NYSE: CPAY) global führend bei geschäftlichem Zahlungsverkehr, gibt bekannt, dass Corpay's Cross-Border einen Vertrag mit der Federation Internationale de Gymnastique (FIG) abgeschlossen hat, der weltweit bekannte, auch vom IOC anerkannte Turnerbund. Das Unternehmen wird zum wichtigsten offiziellen FX (Foreign Exchange)-Zahlungsdienst der Organisation.

Dank dieser Partnerschaft kann die FIG Gebrauch machen von Corpay Cross Border's innovativen Lösungen. So können Währungsrisiken im täglichen Zahlungsverkehr eingegrenzt werden. Darüber hinaus kann der globale Zahlungsverkehr über ein einziges System abgewickelt werden.

"Das Team von Corpay Cross-Border fühlt sich geehrt, zum offiziellen Partner für den FX-Zahlungsverkehr der FIG ernannt worden zu sein. IG," sagte Brad Loder, Chief Marketing Officer, Corpay Cross-Border Solutions. "Da wir dabei sind, die Marke Corpay global aufzustellen, freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit traditionellen und anerkannten Organisation wie die FIG. Ich bin mir sicher, dass die FIG, ebenso wie ihr Netzwerk von nationalen Mitgliedsorganisationen und Geschäftspartnern, vom Zugang zu unseren komplexen grenzübergreifenden Zahlungs- und RX-Risikomanagementsystemen profitieren werden, und auch von unseren Erfahrungen in der Welt des Sports."

"Wir freuen uns über eine Vereinbarung mit einem solch anerkannten, internationalen Unternehmen wie Corpay," erklärte FIG President Morinari Watanabe. "Über diese Partnerschaft erhält Corpay Zugang zur Welt des Turnens. Wir werden als internationale Föderation mit mehr als 165 Mitgliedern unsere zahlreichen FX-Transaktionen reibungslos aufeinander abstimmen."

Über Corpay

Corpay, Inc. (NYSE: CPAY) ist ein globales S&P500-Unternehmen für den geschäftlichen Zahlungsverkehr, das Unternehmen und Verbrauchern hilft, Ausgaben auf einfache und kontrollierte Weise zu bezahlen. Die modernen Zahlungslösungen von Corpay helfen seinen Kunden, fahrzeugbezogene Ausgaben (wie Tanken und Parken), Reisekosten (z. B. Hotelbuchungen) und Verbindlichkeiten (z. B. die Bezahlung von Lieferanten) besser zu verwalten. Dadurch sparen unsere Kunden Zeit und sie geben letztendlich weniger Geld aus. Corpay Cross-Border bezieht sich auf eine Gruppe von juristischen Personen, die im Besitz von Corpay, Inc. sind und von ihr betrieben werden.

Corpay Payments made easy. Weitere Informationen finden Sie unter www.corpay.com.

Über FIG

Die FIG ist der weltweit bekannte Turnerbund, anerkannt vom International Olympic Committee (IOC). Es handelt sich um die älteste internationale Föderation einer olympischen Sportart. Seit 1896 nimmt die FIG nach ihrer Wiederbelebung an den Olympischen Spielen teil. Die FIG ist für acht Sportarten zuständig: Turnen für alle, Artistische Gymnastik für Männer und Frauen, Rhythmische Gymnastik Trampolin einschließlich Doppel-Mini-Trampolin und Tumbling , Aerobic, Akrobatik und Parkour. Mehr Informationen finden Sie unter: https://gymnastics.sport.

*"Corpay" in diesem Dokument bezieht sich hauptsächlich auf die Cross-Border Division of Corpay, Inc. https://www.corpay.com/cross-border; eine komplette Liste der zu Corpay Cross-Border gehörenden Unternehmen finden Sie hier: https://www.corpay.com/compliance.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

