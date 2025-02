HAMBURG (dpa-AFX) - Anderthalb Wochen vor der Bürgerschaftswahl am 2. März in Hamburg liegt die SPD nach einer Umfrage trotz Verlusten deutlich in Führung. Die Partei von Bürgermeister Peter Tschentscher liegt nach einer ARD-Vorwahlumfrage von Infratest dimap bei 32 Prozent. Vor fünf Jahren hatten die Sozialdemokraten noch 39,2 Prozent der Stimmen bekommen. Der Koalitionspartner Grüne könnte demnach mit 18 Prozent rechnen. 2020 waren die Grünen auf 24,2 Prozent gekommen.

Die CDU kann nach ihrem historisch schlechten Ergebnis aus 2020 von 11,2 Prozent laut der Umfrage mit 17 Prozent rechnen. Ins Parlament schaffen es demnach auch die Linke und die AfD mit jeweils zehn Prozent. Für FDP, Volt und BSW würde es mit jeweils drei Prozent nicht reichen.

Für die repräsentative Umfrage hat das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap nach ARD-Angaben von Montag bis Mittwoch 1.308 Wahlberechtigte in Hamburg befragt. Für die ARD sei es zehn Tage vor dem Wahltag die letzte Umfrage.

Wahlumfragen sind generell immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen für den Wahlausgang/moe/DP/he