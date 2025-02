Wir bringen die Leistungsfähigkeit der schnellsten Echtzeit-Analysedatenbank in die VPCs unserer Kunden

Wenn Unternehmen ihre Architekturen modernisieren und auf Cloud-native Architekturen umstellen möchten, müssen sie weiterhin bestehende Sicherheitsauflagen und geografische Vorschriften einhalten. Besonders schwierig wird dies bei Cloud-basierten Datenbankdiensten, bei denen alle Daten, die die Virtual Private Cloud (VPC) des Unternehmens verlassen, einer gründlichen Sicherheitsüberprüfung unterzogen werden müssen. Diese Überlegungen sind für Unternehmen in regulierten Branchen und solche, die mit sensiblen Kundendaten umgehen, von entscheidender Bedeutung.

ClickHouse BYOC wurde entwickelt, um genau diese Herausforderung anzugehen. Es ermöglicht Unternehmen, die einzigartigen Funktionen des vollständig verwalteten ClickHouse Cloud-Dienstes, einer führenden Echtzeit-Analysedatenbank, zu übernehmen und gleichzeitig den vollständigen Besitz und die Kontrolle über ihre Daten innerhalb ihrer VPC zu behalten. In der BYOC-Architektur von ClickHouse sitzt die Datenebene, die aus Speicher- und Rechenressourcen besteht, in der VPC des Kunden. Dadurch wird den Kunden die sichere Einhaltung der Datenresidenz- und Governance-Anforderungen ermöglicht, während sie gleichzeitig die operative Komplexität der Verwaltung von ClickHouse abwälzen können.

"Die Entwicklung von ClickHouse Cloud wird von den Erkenntnissen beeinflusst, die wir durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Benutzern gewinnen", sagte Tanya Bragin, VP of Product Marketing bei ClickHouse. "Unsere Benutzer im Bankwesen, im Gesundheitswesen und in der Cybersicherheit müssen Vorgaben zur Data Governance einhalten. Mit ClickHouse BYOC auf AWS stellen wir die gesamte Funktionalität einer vollständig verwalteten ClickHouse Cloud in einer Betriebsumgebung zur Verfügung, die unsere Kunden kennen und der sie vertrauen ihre eigene AWS VPC."

Durch die Einführung von ClickHouse BYOC profitieren Kunden von einer vollständigen Trennung von Rechenleistung und Speicher (unterstützt durch die proprietäre SharedMergeTree-Engine), einer nahtlosen vertikalen und horizontalen Skalierung von Rechenknoten und einer Compute-Compute Separation. Diese Funktionen ermöglichen eine granulare Isolierung von Workloads in Umgebungen mit mehreren Mandanten und eine gezieltere, unabhängigere Zuweisung von Rechenressourcen, was zu einer besser optimierten Nutzung der Rechenressourcen führt und die Kosten für Infrastruktur senkt.

"ClickHouse BYOC auf AWS hat die Art und Weise verändert, wie wir ClickHouse bereitstellen und verwalten, wobei es schlanker und kosteneffizienter wurde. Durch die Umstellung auf eine Shared-Storage-Architektur und die Nutzung der Compute-Compute Separation haben wir unsere Infrastrukturkosten im Vergleich zu unseren selbst verwalteten ClickHouse-Deployments deutlich optimiert." Krishna Sai, CTO, SolarWinds.

Architektur von ClickHouse BYOC

Im BYOC-Bereitstellungsmodell werden alle Kundendaten in der Kunden-VPC gehostet. Dazu gehören auf der Festplatte gespeicherte Daten, über Rechenknoten verarbeitete Daten (einschließlich im Arbeitsspeicher und im lokalen Festplattencache) und Sicherungsdaten. Die einzigen in der ClickHouse VPC gehosteten Komponenten sind die Web- und API-Schnittstellen zur Verwaltung der Organisation und der Dienste, die für Vorgänge wie Benutzerverwaltung, Dienststart/-stopp und Skalierung verantwortlich sind.

Detaillierte Protokolle und Messdaten, die vom System erfasst werden, werden im VPC des Kunden gespeichert. Nur die wichtigsten Telemetriedaten und Warnungen dürfen das System verlassen, um die Ressourcennutzung und Integritätsüberwachung zu ermöglichen.

Vorteile von ClickHouse BYOC

Die Einführung von ClickHouse BYOC auf AWS ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg, flexible, sichere und leistungsstarke Analysen für Branchen und Märkte zu ermöglichen, die strengste Vorgaben hinsichtlich Datenverwaltung und -aufbewahrung einhalten müssen, darunter Cybersicherheit, Banken, Gesundheitswesen und andere Unternehmen, die vertrauliche personenbezogene Daten verwalten.

Unternehmen brauchen sich jetzt nicht mehr zwischen Cloud-nativer Agilität und Kontrolle zu entscheiden sie können beides haben, mit folgenden Vorteilen:

Datensicherheit und -kontrolle: BYOC gibt Kunden die vollständige Kontrolle über ihre Daten und stellt die Einhaltung interner Sicherheitsrichtlinien und behördlicher Anforderungen sicher. Vertrauliche Daten bleiben in der Cloud-Umgebung des Kunden und er hat vollständige Transparenz über den Systemzugriff.

BYOC gibt Kunden die vollständige Kontrolle über ihre Daten und stellt die Einhaltung interner Sicherheitsrichtlinien und behördlicher Anforderungen sicher. Vertrauliche Daten bleiben in der Cloud-Umgebung des Kunden und er hat vollständige Transparenz über den Systemzugriff. Höhere betriebliche Flexibilität: BYOC bietet ein hybrides Bereitstellungsmodell, das es den Kunden ermöglicht, ihre Daten zu kontrollieren, während sie sich beim Datenbankmanagement das laufende Software-Upgrades und Patches umfasst auf die Experten von ClickHouse verlassen.

BYOC bietet ein hybrides Bereitstellungsmodell, das es den Kunden ermöglicht, ihre Daten zu kontrollieren, während sie sich beim Datenbankmanagement das laufende Software-Upgrades und Patches umfasst auf die Experten von ClickHouse verlassen. Kalkulierbarkeit der Leistung: Die Bereitstellung der ClickHouse Cloud-Datenebene in einem dedizierten Kundenkonto gewährleistet eine optimale Workload-Isolierung und bietet Kunden mehr Flexibilität bei der Auswahl der Instanztypen, um ihre Workloads optimal zu unterstützen.

Die Bereitstellung der ClickHouse Cloud-Datenebene in einem dedizierten Kundenkonto gewährleistet eine optimale Workload-Isolierung und bietet Kunden mehr Flexibilität bei der Auswahl der Instanztypen, um ihre Workloads optimal zu unterstützen. Optimierung der Cloud-Ausgaben: Mit BYOC können Kunden weiterhin bestehende Verbindlichkeiten und Rabatte von Cloud-Anbietern nutzen und so ihre Cloud-Ausgaben optimieren. Darüber hinaus unterstützt dieses Modell VPC-Peering, wodurch die Datenübertragungskosten insbesondere bei großen Datenmengen gesenkt werden.

Teil einer umfassenderen Partnerschaft

Am 10. Dezember 2024 meldete ClickHouse, Inc. eine fünfjährige strategische Kooperationsvereinbarung mit Amazon Web Services (AWS), um Echtzeit-Data-Warehousing, Beobachtbarkeit, Business Intelligence, maschinelles Lernen und generative KI-Lösungen zu verbessern. Ziel dieser Partnerschaft ist es, ClickHouse Cloud enger mit AWS-Diensten zu integrieren und so die Entwicklung leistungsstarker Analysen und generativer KI-Anwendungen zu erleichtern. Die allgemeine Verfügbarkeit von ClickHouse BYOC, das heute exklusiv auf AWS verfügbar ist, ist ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg.

Legen Sie jetzt los

Wenn ClickHouse BYOC auf AWS die richtige Lösung für Ihre Anforderungen ist, kontaktieren Sie uns bitte, um loszulegen.

Über ClickHouse

ClickHouse ist ein schnelles Open-Source-System zur Verwaltung spaltenorientierter Datenbanken, das eine Echtzeit-Datenverarbeitung und -Analyse ermöglicht. ClickHouse Cloud ist auf hohe Leistung ausgelegt und bietet eine außergewöhnliche Abfragegeschwindigkeit, was es zu einer idealen Lösung für die Verarbeitung großer Datenmengen macht. ClickHouse Cloud genießt das Vertrauen führender Unternehmen wie Lyft, Deutsche Bank und LangChain und ermöglicht es Unternehmen mit seiner skalierbaren, effizienten und robusten Dateninfrastruktur, wichtige Erkenntnisse zu gewinnen und Entscheidungen voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie unter clickhouse.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250220632748/de/

Contacts:

Tyler Hannan

tyler@clickhouse.com