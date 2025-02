HTEC, ein globales Unternehmen für Consulting, Software und digitale Produktentwicklung, gibt erfreut eine Partnerschaftsverlängerung mit SiMa.ai bekannt, dem Unternehmen, das eine MLSoC-Plattform für softwarezentriertes, eingebettetes maschinelles Lernen (Machine Learning System on Chip) bietet.

Während einer erfolgreichen fünfjährigen Zusammenarbeit entwarfen SiMa.ai und HTEC einen ML-Compiler, Systemtreiber und andere komplexe KI-gestützte Softwaretools, um die Edge AI-Plattform von SiMa.ai zu unterstützen. SiMa.ai nutzte auch die Hebelwirkung des KI- und ML-gestützten Engineerings und die Chip-Optimierungskompetenz von HTEC, um sein speziell entwickeltes MLSoC System zu verbessern.

Nun wird HTEC die strategischen Initiativen von SiMa.ai unterstützen und dabei helfen, die Bereitstellung von SiMa.ai-Lösungen zu optimieren, die auf seiner hochmodernen ONE Plattform für Edge AI basieren und die Hardware und Software des Unternehmens weiter verbessern.

"Die Zusammenarbeit mit SiMa.ai vor fünf Jahren bei der Entwicklung von Software für ihr Machine Learning SoC System war eine Herausforderung, die wir nicht umgehen konnten! SiMa.ai schuf eine einzigartige und hochleistungsfähige Hardware und erkannte, dass ein ebenso einzigartiger, hocheffizienter Softwarestack benötigt wird. Wir freuen uns, zu ihrer Erfolgsgeschichte beigetragen zu haben und freuen uns nun darauf, diese neuen Initiativen zu unterstützen", so Petar Jovanovic, Director of Technology, Embedded, HTEC.

"Als führender Anbieter von Embedded Edge Computing-Lösungen benötigten wir einen starken Partner, um uns bei der Bereitstellung eines komplexen Softwarestacks für unsere MLSoC-Plattform zu unterstützen. Die KI- und ML-Engineering-Kompetenz und die Erfahrung von HTEC auf dem Embedded-Edge-Markt macht das Unternehmen zu einem echten strategischen Partner und wir freuen uns nun darauf, gemeinsam weitere innovative Lösungen zu schaffen", so Ashok Sudarsanam, Associate Vice President, MLA Software, SiMa.ai.

Besuchen Sie HTEC auf der Embedded World Messe für einen exklusiven Blick auf GenAI-Anwendungen, die von der Modalix-Plattform von SiMa.ai unterstützt werden

Über SiMa.ai:

SiMa.ai ist das Unternehmen für softwarebasiertes, eingebettetes maschinelles Lernen auf System-on-Chip-Basis (MLSoC). SiMa.ai bietet ONE Plattform für Edge-KI, die sich flexibel an jedes Framework, Netzwerk, Modell, jeden Sensor oder jede Modalität anpasst. Mit SiMa.ai erschließen Kunden neue Wege zu Umsatz und erheblichen Kosteneinsparungen, um in den Bereichen Automobilindustrie, industrielle Fertigung, Einzelhandel, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Landwirtschaft und Gesundheitswesen Innovationen zu entwickeln. SiMa.ai wurde 2018 gegründet und wird unter anderem von Fidelity Management Research Company, Maverick Capital, Point72, MSD Partners und VentureTech Alliance unterstützt.

Über HTEC:

HTEC Group Inc. ist ein globaler AI-First-Anbieter von Softwaredesign, strategischen Dienstleistungen und Engineering-Kompetenz, der sich auf Telekommunikation, Finanzdienstleistungen, Medizintechnik, automobile Dienstleistungen, fortschrittliche Technologien und Enterprise Software Platforms spezialisiert. HTEC verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Unterstützung von Fortune 500-Unternehmen und Wachstumsunternehmen, um komplexe technische Herausforderungen zu lösen, die Effizienz voranzutreiben, Kosten zu reduzieren und die Markteinführungszeit zu verkürzen. HTEC ist stolz darauf, Top-Talente anzuziehen und hat die Standorte seiner über 20 Exzellenzzentren strategisch ausgewählt, um dies zu ermöglichen.

