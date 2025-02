Lenovo liefert starke Leistung dank KI Wachstum und Dynamik in allen Kerngeschäften

Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) gab heute zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ("die Gruppe") die Ergebnisse des dritten Quartals für das Geschäftsjahr 2024/25 bekannt und meldete einen deutlichen Anstieg des Gesamtumsatzes und -gewinns der Gruppe. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 20 auf 18,8 Milliarden US-Dollar und verzeichnete damit im dritten Quartal in Folge ein zweistelliges Wachstum. Der Nettogewinn hat sich im Vergleich zum Vorjahr auf 693 Millionen US-Dollar mehr als verdoppelt (einschließlich einer einmaligen Einkommensteuergutschrift von 282 Millionen US-Dollar) auf der Grundlage der Hong Kong Financial Reporting Standards (HKFRS). Die diversifizierten Wachstumsmotoren der Gruppe beschleunigen sich weiter, wobei der Umsatzmix ohne PCs im Jahresvergleich um mehr als vier Punkte auf 46 gestiegen ist. Die Ergebnisse des Quartals wurden durch die fokussierte Hybrid-KI-Strategie der Gruppe, die Trendwende der Infrastructure Solutions Group sowie das zweistellige Wachstum sowohl der Intelligent Devices Group als auch der Solutions and Services Group angetrieben.

Lenovo investiert weiterhin in Forschung und Entwicklung, wobei die Ausgaben für Forschung und Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr um fast 14 auf 621 Millionen US-Dollar gestiegen sind. Auf der jüngsten globalen Technologiemesse CES 2025 stellte Lenovo eine Reihe innovativer Produkte vor, darunter den weltweit ersten aufrollbaren KI-Laptop, das weltweit erste Handheld-Gaming-Gerät, das Spielern die freie Wahl zwischen Windows-Betriebssystem oder Steam-Betriebssystem lässt, sowie Moto AI, das für sein Innovationsportfolio 185 Branchenauszeichnungen erhielt.

Die Innovationsinvestitionen der Gruppe konzentrieren sich auf KI, insbesondere auf den Aufbau einer grundlegenden KI-Technologieplattform, die Förderung von Durchbrüchen in der agentenbasierten KI sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung von Technologien und ihren Anwendungen zu Produkten. Mit seinen KI-Geräteinnovationen ist das Unternehmen führend im Bereich der persönlichen KI, während es gleichzeitig proaktiv die hybride Infrastruktur und den Lenovo Hybrid AI Advantage nutzt, um KI für Unternehmen aufzubauen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass der aktuelle KI-Boom enorme Möglichkeiten für Geräte, Infrastruktur und Dienstleistungen schafft da eine höhere Inferenzleistung und geringere Kosten für die Rechenleistung die Anwendung von KI demokratisieren. In Übereinstimmung mit der hybriden KI-Strategie der Gruppe wird dies nicht nur den Reifeprozess von Geräte-KI und Edge-KI beschleunigen, sondern auch die Bereitstellung, Anpassung und den Return on Investment (ROI) von Unternehmens-KI fördern und beschleunigen.

Mit Blick auf die Zukunft bleibt Lenovo dem Ziel verpflichtet, das Wachstum durch kontinuierliche Investitionen in hybride KI-Innovationen voranzutreiben. Der Konzern ist zuversichtlich, dass seine globale, flexible und belastbare Lieferkette zusammen mit der Produktionserweiterung im Nahen Osten mit Alat und strategischen Technologiepartnerschaften mit Formula 1 und FIFA es ihm ermöglichen wird, alle makroökonomischen Unsicherheiten erfolgreich zu meistern. Angesichts der starken Dynamik im dritten Quartal ist Lenovo optimistisch, sein Wachstum und seine Rentabilität aufrechtzuerhalten.

Zitat des Vorsitzenden und CEO Yuanqing Yang:

"Lenovos Umsatz und Gewinn sind im letzten Quartal deutlich gestiegen, wobei alle Kerngeschäfte eine starke Leistung zeigten. Insbesondere das ISG-Geschäft kehrte in die Gewinnzone zurück und das Smartphone-Geschäft verzeichnete ein rasantes Wachstum. Die KI-Technologie beschleunigt mit höherer Effizienz und niedrigeren Kosten die Reifung der persönlichen KI, insbesondere der geräteinternen KI und der Edge-KI. Sie hat auch die Einführung von KI in Unternehmen beschleunigt. Dies passt perfekt zu der Richtung der hybriden KI, die wir vorangetrieben und geleitet haben. Mit Blick auf die Zukunft sind wir durch unsere fortgesetzten Investitionen in Innovation in Kombination mit unseren außergewöhnlichen und belastbaren globalen Aktivitäten gut positioniert, um in Zukunft ein nachhaltiges und profitables Wachstum zu erzielen."

Finanzielle Höhepunkte:

Q3 GJ 24/25 Mio. USD Q3 GJ 23/24 Mio. USD Veränderung Konzernumsatz 18,796 15,721 20% Gewinn vor Steuern 517 471 10% Nettogewinn (den Aktionären zurechenbarer Gewinn) 693 337 106% Nettogewinn (den Aktionären zurechenbarer Gewinn nicht-HKFRS) [1] 430 357 20% Unverwässertes Ergebnis je Aktie (US-Cent) 5.66 2.81 2.85

Intelligent Devices Group (IDG): Zweistelliges Umsatzwachstum, führend bei KI-Geräten

Performance im Q3-Geschäftsjahr 2024/25:

IDG verzeichnete ein starkes Quartal mit einem zweistelligen Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr und einem Umsatz von 13,8 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 12 gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Das PC-Geschäft stärkte seine Marktführerschaft auf einen Marktanteil von 24,3 und baute den Vorsprung auf den zweitplatzierten Anbieter auf fast fünf Punkte aus, während die branchenführende Rentabilität beibehalten wurde.

Das starke Wachstum bei Smartphones setzte sich mit einem zweistelligen Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr und einem Hyperwachstum sowohl in den Märkten im asiatisch-pazifischen Raum als auch in der EMEA-Region fort.

Mit Blick auf die Zukunft wird IDG weiterhin die Konvergenz von leistungsfähigeren Computern und effizienteren Modellen in einer breiten Palette von Geräten vorantreiben und gleichzeitig die Innovation bei den Formfaktoren vorantreiben. Darüber hinaus wird das Unternehmen die Fähigkeiten von KI-Agenten optimieren, die Konnektivität zwischen mehreren Geräten verbessern und Anwendungsökosysteme aufbauen, um nahtlose Benutzererfahrungen über Geräte und Ökosysteme hinweg zu bieten.

Infrastructure Solutions Group (ISG): Schnelles Wachstum, Erreichen der Gewinnschwelle, auf dem Weg zu profitablem Wachstum

Performance im Q3-Geschäftsjahr 2024/25: :

ISG erzielte im Quartal eine Umsatzsteigerung von fast 60 gegenüber dem Vorjahr und erreichte mit einem Umsatz von 3,9 Milliarden US-Dollar die Gewinnschwelle.

Die Ergebnisse wurden durch das anhaltende Hyperwachstum im Geschäftsbereich Cloud Services Provider (CSP) sowie durch das stetige Wachstum im Unternehmens- und KMU-Geschäft (E/SMB) vorangetrieben.

Die Einnahmen aus dem KI-Servergeschäft von ISG und den branchenführenden Lenovo Neptune-Flüssigkeitskühlungslösungen leisteten im Quartal einen starken Beitrag, wobei die Einnahmen aus dem KI-Servergeschäft stetig wuchsen und Neptune über Supercomputing und den akademischen Bereich hinaus auf weitere vertikale Branchen ausgeweitet wurde.

Mit Blick auf die Zukunft erwartet ISG angesichts des breiteren Wachstums von KI eine größere Nachfrage nach hybrider Infrastruktur, insbesondere nach öffentlichen Clouds sowie nach lokalen Rechenzentren, privaten Clouds und Edge-Computing. Der Geschäftsbereich ist zuversichtlich, dass sie dank ihrer klaren Strategie, der weiteren Vereinfachung ihres Produktportfolios, der Stärkung ihrer Markteinführungsfähigkeiten und der Optimierung ihres E/SMB-Geschäftsmodells ein nachhaltiges profitables Wachstum erzielen wird.

Solutions and Services Group (SSG): Rekordumsatz und hohe Rentabilität, Aufbau der Fähigkeiten von Lenovo Hybrid AI Advantage

Performance im Q3-Geschäftsjahr 24/25: :

SSG verlängerte seine Serie zweistelliger Umsatzzuwächse im Jahresvergleich auf 15 Quartale in Folge mit einem Umsatz von 2,3 Milliarden US-Dollar und einer operativen Marge von 20 %.

KI-gestützte Lösungen sorgten auch für Schwung bei den an Hardware gebundenen Diensten, mit einer verbesserten Benutzererfahrung, die das Hardware-Know-how von Lenovo nutzt.

Die Einnahmen aus Nicht-Hardware-Lösungen und -Dienstleistungen blieben der starke Gewinnmotor von SSG und wachsen weiter. Der kombinierte Umsatzmix aus nicht-hardwaregebundenen Geschäften wuchs im Vergleich zum Vorjahr um fünf Punkte und macht fast 60 des Umsatzes von SSG aus.

Das Geschäft mit KI-Lösungen gewinnt an Fahrt und baut Leuchtturmprojekte für globale Kunden auf, darunter die Bereitstellung einer KI-Agentenplattform für Unternehmen.

Mit Blick auf die Zukunft baut SSG seine Fähigkeiten im Rahmen des Lenovo Hybrid AI Advantage-Programms weiter aus und treibt das Premium-Wachstum auf dem Markt für alle Angebote voran.

ESG und Konzern-Highlights

Zu den Erfolgen, Ankündigungen und bemerkenswerten Verpflichtungen im vergangenen Quartal gehören:

Lenovo wurde zum offiziellen Technologiepartner der FIFA ernannt, der höchsten Sponsoring-Kategorie der FIFA in einem Vertrag, der die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten sowie die FIFA-Frauenfußball-Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien umfasst.

Der Konzern wurde mit renommierten ESG- und Corporate-Governance-Preisen ausgezeichnet, darunter der Gold Award in der Kategorie "Nachhaltigste Unternehmen/Organisationen" der Best Corporate Governance and ESG Awards, die vom Hong Kong Institute of Certified Public Accountants organisiert werden. Außerdem erhielt er eine Auszeichnung für hervorragende Unternehmensführung und eine Auszeichnung für hervorragende ESG-Leistungen in der Kategorie "Hang Seng Index Constituent Companies" der "Hong Kong Corporate Governance and ESG Excellence Awards 2024", die von der Chamber of Hong Kong Listed Companies und der Hong Kong Baptist University organisiert wurden.

EcoVadis stufte Lenovo unter den besten 1 aller Unternehmen ein und verlieh dem Unternehmen eine Platinmedaille, was sein Engagement und seine Führungsrolle im Bereich Nachhaltigkeit unterstreicht.

[1] Die Bewertung nach anderen Rechnungslegungsstandards als den in Hongkong geltenden wurde angepasst, indem Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte aus Fusionen und Übernahmen, Wertminderungen und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte sowie einmalige Einkommensteuergutschriften und die entsprechenden Einkommensteuerauswirkungen, falls vorhanden, ausgeschlossen wurden.

Das F1 FORMULA 1-Logo, das F1-Logo, F1, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX und verwandte Marken sind eingetragene Warenzeichen von Formula One Licensing BV, einem Formel-1-Unternehmen.

Über Lenovo

Lenovo ist ein globales Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 57 Milliarden US-Dollar, das auf Platz 248 der Fortune Global 500 steht und täglich Millionen von Kunden auf 180 Märkten betreut. Lenovo hat sich auf die kühne Vision konzentriert, intelligentere Technologie für alle bereitzustellen, und baut auf seinem Erfolg als weltweit größtes PC-Unternehmen auf. Das Unternehmen bietet ein Pocket-to-Cloud-Portfolio aus KI-fähigen, KI-fähigen und KI-optimierten Geräten (PCs, Workstations, Smartphones, Tablets), Infrastruktur (Server, Speicher, Edge, Hochleistungs-Computing und softwaredefinierte Infrastruktur), Software, Lösungen und Dienstleistungen. Die kontinuierlichen Investitionen von Lenovo in weltverändernde Innovationen schaffen eine gerechtere, vertrauenswürdigere und intelligentere Zukunft für alle und überall. Lenovo ist an der Börse in Hongkong unter Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) notiert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.lenovo.com. Die neuesten Nachrichten finden Sie in unserem StoryHub.

LENOVO GROUP LIMITED FINANZZUSAMMENFASSUNG Für das Quartal zum 31. Dezember 2024 (in Millionen US-Dollar, außer bei Angaben pro Aktie)

Q3 24/25

Q3 23/24

J/J Veränderung Umsatz 18,796 15,721 20% Bruttogewinn 2,959 2,601 14% Bruttogewinnmarge 15.7% 16.5% (0.8) Punkte Betriebsaufwendungen (2,271) (1,988) 14% Aufwendungen für F&E

(in Betriebsaufwendungen enthalten) (621) (547) 14% Verhältnis von Aufwendungen zu Erträgen 12.1% 12.6% (0.5) Punkte Betriebsgewinn 688 613 12% Sonstige nichtbetriebliche Erträge/(Aufwendungen) netto (171) (142) 20% Gewinn vor Steuern 517 471 10% Steuern 184 (94) N/A Gewinn für den Zeitraum 701 377 86% Nicht-beherrschende Anteile (8) (40) (80%) Den Aktionären zurechenbarer Gewinn 693 337 106% Den Aktionären zurechenbarer Gewinn- nicht-HKFRS [1] 430 357 20% Gewinn je Aktie (US Cent)

Unverwässert

Verwässert

5.66

5.35

2.81

2.64

2.85

2.71

