Luxus wie nie zuvor: Erleben Sie einen einzigartigen Aufenthalt in unseren exklusiven Clubzimmern und Suiten mit den ersten einzigartigen Clubprivilegien, die am höchsten Infinity-Außenpool der Welt serviert werden.

Das Address Beach Resort at JBR, das für sein schickes Interieur, seinen unübertroffenen Komfort und seine atemberaubende Aussicht bekannt ist, definiert luxuriöse Gastfreundschaft neu. Nur wenige Schritte von Ain Dubai entfernt und mit dem höchsten Infinity-Außenpool der Welt bietet dieses hochmoderne Refugium eine unvergleichliche Zuflucht in einem der berühmtesten Wahrzeichen Dubais. Um das Erlebnis für die Gäste zu steigern, präsentiert das Resort seine eleganten Clubzimmer und Suiten, darunter das Clubzimmer mit Blick auf Marina City, das Clubzimmer mit Meerblick und die Club-Suite mit einem Schlafzimmer und Meerblick. Jeder Aufenthalt beinhaltet exklusive Clubprivilegien, die einen wahrhaft luxuriösen Rückzugsort garantieren.

The World's Highest Outdoor Infinity Pool Club Room Benefits at Address Beach Resort Dubai (Photo: AETOSWire)

Die 45 m² großen Clubzimmer sind als luxuriöses Zuhause fernab der Heimat konzipiert und vereinen eine elegante Innenausstattung mit atemberaubendem Blick auf die Marina City oder das Meer und einer Auswahl an luxuriösen Kingsize- oder Einzelbetten. Die Clubzimmer mit Meerblick sind bei den Gästen sehr beliebt und bieten einen Panoramablick auf den Jumeirah Beach, die Dubai Marina und das Burj Al Arab. Für diejenigen, die ultimativen Komfort suchen, bietet die 102 m² große Club Executive Suite mit einem Schlafzimmer und Meerblick einen privaten, geräumigen Balkon, ideal für Familien oder kleine Gruppen.

Exklusivität trifft auf gastronomische Exzellenz mit den Clubprivilegien des Resorts. Beginnen Sie den Tag mit einem raffinierten Etagere-Frühstück mit Schaumwein in der Lobby-Lounge, das den ganzen Tag über verfügbar ist, oder lassen Sie sich von 6:30 bis 11:00 Uhr im The Restaurant mit einem üppigen Buffet verwöhnen. Genießen Sie mittags ein ausgewähltes Mittagsbuffet im Restaurant, begleitet von Premium-Getränken. Am Abend können Sie von 16:00 bis 20:00 Uhr Gourmet-Häppchen und feine Drinks genießen, während Sie den höchsten Infinity-Außenpool der Welt im ZETA Seventy Seven oder eine entspannte, familienfreundliche Atmosphäre im The Beach Grill genießen. Veredeln Sie Ihren nächsten Dubai-Urlaub mit den neu vorgestellten Club-Zimmern im Address Beach Resort.

Weitere Informationen erhalten Sie unter +971 4 8798866 oder per E-Mail an StayAtBeachResort@addresshotels.com

Besuchen Sie: https://www.addresshotels.com/en/resorts/address-beach-resort/

