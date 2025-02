Das spanische Pharmaunternehmen Ferrer hat seinen Status als eine B Corp bestätigt. Diese internationale Zertifizierung wird an Unternehmen vergeben, deren Geschäftsmodell auf positive Auswirkungen ausgerichtet ist und die hohe soziale, ökologische und gemeinschaftliche Standards erfüllen. Ferrer hat eine Punktzahl von 136,4 Punkten erreicht und ist damit das am besten bewertete Pharmaunternehmen der Welt. Darüber hinaus rangiert es nun unter allen Branchen weltweit auf Platz drei der Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 500 Millionen Euro

Mario Rovirosa, CEO von Ferrer, erklärt: "Diese Leistung spiegelt unser festes Engagement wider, mit unserem Unternehmen für soziale Gerechtigkeit zu kämpfen. Jedes Mitglied unserer Organisation arbeitet täglich daran, dass wir nicht nur eines der besten Unternehmen der Welt sind, sondern eines der besten Unternehmen für die Welt. Obwohl wir sehr stolz auf diese Anerkennung sind, glauben wir, dass dies nicht genug ist. Wir haben die moralische Verpflichtung, mehr zu tun und es besser zu machen, denn die globale Realität der sozialen Ungerechtigkeit ist dringend. Nur wenn wir alle zusammenarbeiten, können wir die Herausforderungen von heute und morgen wirklich bewältigen."

Um eine B Corp zu werden, müssen Unternehmen eine strenge Bewertung durchlaufen und eine Mindestpunktzahl von 80 Punkten in fünf Schlüsselbereichen erreichen: Unternehmensführung, Kunden, Umwelt, Mitarbeiter und Gemeinschaft. 2022 erreichte Ferrer eine Punktzahl von 100,6 und wurde damit das erste spanische Pharmaunternehmen, das der B Corp-Bewegung beitrat. Jetzt, drei Jahre später, hat es seine Punktzahl um 35 verbessert.

In der Zwischenzeit hat Ferrer mehr als 100 Initiativen umgesetzt, die dazu beigetragen haben, die Bewertung in allen fünf Wirkungsbereichen zu verbessern. Die deutlichste Steigerung wurde in der Kategorie "Gemeinschaft" erzielt, in der die Bewertung des Unternehmens von 13,2 auf 38 Punkte stieg. Diese Verbesserung ist in erster Linie auf die Anerkennung des Impact Business Model (IBM) von Ferrer für Spenden sowie auf Verbesserungen im sozialen und ökologischen Lieferkettenmanagement zurückzuführen.

Das Impact Business Model for Donations formalisiert Ferrers Verpflichtung, mindestens 20 seines jährlichen Gesamtgewinns zu spenden, wobei mindestens 10 an die Ferrer-Stiftungen gehen und der Rest an andere soziale und ökologische Organisationen verteilt wird. Tatsächlich hat Ferrer in den letzten vier Jahren diese Verpflichtung übertroffen und durchschnittlich 40 seines Gewinns für Initiativen verwendet, die eine positive Wirkung erzielen

Dieses Modell ergänzt das etablierte Geschäftsmodell von Ferrer, das bei der Erstzertifizierung anerkannt wurde. Als Pharmaunternehmen hat sich Ferrer der Bereitstellung transformativer therapeutischer Lösungen für Menschen mitschwächenden, seltenen Krankheiten verschrieben, insbesondere in den Bereichen pulmonale vaskuläre und interstitielle Lungenerkrankungen und neurologische Störungen

Mario Rovirosa erklärte außerdem: "Wir bei Ferrer sind fest davon überzeugt, dass geschäftlicher Erfolg mit einer positiven Wirkung für die Gesellschaft und den Planeten einhergehen muss. Aus diesem Grund befinden wir uns seit langem in einem Wandel, der über traditionelle Geschäftsaktivitäten hinausgeht und Ferrer als ein Unternehmen positioniert, das sich für Maßnahmen zur Förderung des sozialen Wandels einsetzt. Dieser Ansatz hat nicht nur unsere Identität und unseren Zweck gestärkt, sondern auch bewiesen, dass Nachhaltigkeit und Rentabilität ohne Kompromisse nebeneinander bestehen können. Unser Geschäftsmodell zeigt, dass die Schaffung von wirtschaftlichem Wert mit einem aktiven Beitrag zu einer gerechteren und nachhaltigeren Welt einhergehen kann."

