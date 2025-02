Der Handelsverlauf der Siltronic-Aktie zeigte sich am Donnerstag äußerst wechselhaft. Nach einem neutralen Start bei 47,62 EUR entwickelte sich zunächst eine positive Dynamik, die den Kurs am Vormittag auf bis zu 48,66 EUR ansteigen ließ, was einem Zugewinn von 1,9 Prozent entsprach. Diese Gewinne konnten jedoch nicht gehalten werden, und im weiteren Tagesverlauf rutschte das Papier wieder ab. Am Nachmittag notierte die Aktie schließlich mit einem Minus von 0,2 Prozent bei 47,54 EUR. Das Handelsvolumen belief sich auf knapp 56.000 Aktien, was auf ein moderates Marktinteresse hindeutet.

Fundamentaldaten geben gemischte Impulse

Die fundamentale Bewertung des Unternehmens zeigt derzeit ein differenziertes Bild. Während die Quartalszahlen vom September 2024 einen leichten Umsatzanstieg von 2,35 Prozent auf 357,30 Millionen EUR ausweisen, ging der Gewinn je Aktie im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich von 1,10 EUR auf 0,60 EUR zurück. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 2,45 EUR und einer Dividende von 0,40 EUR, was einen merklichen Rückgang gegenüber der Vorjahresdividende von 1,20 EUR bedeutet. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 62,60 EUR und signalisiert damit noch erhebliches Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Kursniveau.

