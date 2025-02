Der Technologiekonzern Tempus AI verzeichnet derzeit bemerkenswerte Bewegungen im Aktienhandel, wobei mehrere hochrangige Führungskräfte in der vergangenen Woche umfangreiche Aktienverkäufe tätigten. Der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens trennte sich von Anteilen im Wert von knapp 12 Millionen Dollar, während der Chefjustiziar Aktien für etwa 5,1 Millionen Dollar veräußerte. Diese Transaktionen erfolgten zu einem Zeitpunkt, als die Aktie trotz eines beeindruckenden Jahresgewinns von 127 Prozent einen wöchentlichen Rückgang von 14 Prozent verzeichnete. Die Verkäufe wurden größtenteils zu Kursen zwischen 74 und 91 Dollar je Aktie durchgeführt, was nahe am 52-Wochen-Höchststand lag.

Strategische Expansion trotz Aktienverkäufen

Parallel zu den Insider-Verkäufen setzt Tempus AI seinen strategischen Wachstumskurs fort. Das Unternehmen schloss kürzlich die Übernahme von Ambry Genetics ab, ein Geschäft mit einem Gesamtvolumen von 600 Millionen Dollar. Diese Akquisition, die sowohl Barzahlungen als auch Aktienkomponenten umfasst, verspricht einen zusätzlichen Jahresumsatz von über 300 Millionen Dollar. Als Reaktion auf diese strategische Entwicklung haben Analysten ihre Kaufempfehlung bekräftigt und das Kursziel auf 74 Dollar angehoben. Zusätzlich lancierte das Unternehmen eine KI-gestützte Gesundheits-App, die Patientendaten aus mehr als 1.000 Gesundheitssystemen zentralisiert und analysiert.

