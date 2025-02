Die Aktie der Münchener Rück zeigt sich im aktuellen Handelsverlauf robust und verzeichnet positive Bewegungen. Der Versicherungskonzern konnte im XETRA-Handel einen Anstieg auf 522,60 EUR verbuchen, was einem Plus von einem Prozent entspricht. Im Tagesverlauf erreichte das Papier sogar einen Höchststand von 524,80 EUR. Bemerkenswert ist dabei die Distanz zum 52-Wochen-Tief von 401,70 EUR, die aktuell bei beachtlichen 28,75 Prozent liegt. Das Handelsvolumen belief sich auf knapp 89.000 gehandelte Aktien, was das anhaltende Interesse der Investoren unterstreicht.

Dividendenaussichten und Analysteneinschätzungen

Für Anleger besonders interessant gestalten sich die Dividendenprognosen: Experten erwarten für das laufende Jahr eine Ausschüttung von 16,54 EUR je Aktie, was eine deutliche Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 15,00 EUR darstellt. Die durchschnittliche Kurszielschätzung der Analysten liegt bei 533,13 EUR, was weiteres Aufwärtspotenzial andeutet. Mit Blick auf das Geschäftsjahr 2024 rechnen Marktbeobachter mit einem Gewinn von 42,41 EUR je Aktie, was die solide Geschäftsentwicklung des Rückversicherers unterstreicht.

Anzeige

Münchener Rück-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Münchener Rück-Analyse vom 21. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Münchener Rück-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Münchener Rück-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 21. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Münchener Rück: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...