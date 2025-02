Der US-Einzelhandelsriese Walmart sorgte am Donnerstag für Enttäuschung an der Börse, als die Aktie nach Bekanntgabe der Geschäftszahlen und Prognosen um mehr als 6 Prozent einbrach. Trotz positiver Ergebnisse im abgelaufenen Quartal, in dem der Konzern die Markterwartungen übertreffen konnte, verunsicherte der verhaltene Ausblick die Investoren. Die vergleichbaren Umsätze in den USA stiegen zwar ohne Berücksichtigung der Kraftstoffverkäufe um beachtliche 4,9 Prozent, doch die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 blieb mit einem erwarteten Umsatzwachstum von 3 bis 4 Prozent hinter den Analystenschätzungen zurück.

Herausforderungen im kommenden Geschäftsjahr

Für das laufende Quartal rechnet der Einzelhandelskonzern mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 0,57 bis 0,58 Dollar, was ebenfalls unter den Erwartungen der Wall Street liegt. Beobachter sehen in den zurückhaltenden Prognosen mögliche Auswirkungen der gedämpften Verbraucherstimmung und der steigenden Inflationssorgen. Dennoch betont das Management die starke Marktposition des Unternehmens und verweist auf wachsende Marktanteile sowie ein gesundes Kerngeschäft, das von niedrigen Preisen und verbesserten E-Commerce-Lieferzeiten profitiert.

