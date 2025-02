20. Februar 2025 21 Sha'ban 1446

Der Custodian of the Two Holy Mosques, King Salman bin Abdulaziz Al Saud, hat heute, am 20. Februar 2025, das Saudi Riyal-Symbol genehmigt. Dies ist ein historischer Schritt, der die Identität der saudischen Währung stärken wird.

Der Governor of the Saudi Central Bank (SAMA), H.E. Ayman M. Al-Sayari, dankt dem Custodian of the Two Holy Mosques, King Salman bin Abdulaziz Al Saud, und dem HRH Crown Prince and Prime Minister, Prince Mohammed bin Salman, für die Einführung des Saudi Riyal Symbols.

Al-Sayari merkte an, dass diese Entscheidung die finanzielle Identität Saudi Arabiens lokal, regional und international stärken wird. Das neue Symbol wird für finanzielle und geschäftliche Transaktionen schrittweise eingeführt, wobei alle involvierten Parteien sich abstimmen werden.

Laut Al-Sayari soll diese Initiative die nationale Identität und kulturelle Zugehörigkeit fördern, die Bedeutung der nationalen Währung hervorheben und das Königreich unter wichtigen globalen Wirtschaftssystemen und G20-Mitgliedern bekannter machen. Darüber hinaus zeigt die Initiative die zunehmend wichtige Rolle der nationalen Währung für die globale Finanzwelt.

Der Governor dankte allen, die zum Erfolg des von SAMA geleiteten Projekts beigetragen haben, darunter das Kulturministerium, das Ministerium für Medien und die Saudi Standards, Metrology and Quality Organization.

Das Saudi Riyal Symbol, das hohe technische Standards aufweist, spiegelt das reiche kulturelle Erbe des Königreichs wider. Es trägt den Namen der saudischen Währung 'Riyal' in einem Design, das an arabische Kalligraphie erinnert. Das Symbol wird den saudischen Riyal bei allen finanziellen und geschäftlichen Transaktionen lokal, regional und international repräsentieren.

Während Saudi Arabien die Agenda 'Vision 2030' verfolgt, beweist die Einführung des Symbols die Bedeutung des königlichen saudischen Finanzsystems und dessen wachsende Bedeutung im regionalen und internationalen Umfeld.

