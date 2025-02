Ad-Hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Exchange Regulation

SIKA MIT BESTMARKE - REINGEWINNSPRUNG VON 17.4%

Sika erzielt Rekordumsatz von CHF 11'763.1 Millionen (+4.7% in CHF) im Jahr 2024

Umsatzwachstum von 7.4% in Lokalwährungen

Steigerung der Materialmarge auf 54.5% (2023: 53.6%)

11.0% Steigerung des Betriebsgewinns vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) auf CHF 2'269.5 Millionen (Vorjahr: CHF 2'044.7 Millionen)

Starker Anstieg der EBITDA-Marge auf 19.3% (2023: 18.2%)

17.4% Steigerung des Reingewinns auf CHF 1'247.6 Millionen (Vorjahr: CHF 1'062.6 Millionen)

Gewinn je Aktie (verwässert) Anstieg um 16.7% auf CHF 7.76 (Vorjahr: CHF 6.65)

Vorgeschlagene Bruttodividende pro Aktie von CHF 3.60 (Vorjahr: CHF 3.30)

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2025: Erwartete Umsatzsteigerung in Lokalwährungen von 3-6% und überproportionale EBITDA Steigerung und Anhebung der EBITDA-Marge auf 19.5%-19.8%

Bestätigung der strategischen mittelfristigen Ziele 2028 für nachhaltiges, profitables Wachstum

Sika kann auf einen positiven Geschäftsverlauf zurückblicken. Das Unternehmen hat sich bei anhaltend anspruchsvollen Marktbedingungen erneut erfolgreich behauptet und Rekordergebnisse erzielt. So wurde im vergangenen Jahr ein Umsatz von CHF 11'763.1 Millionen realisiert (Vorjahr: CHF 11,238.6 Millionen). In Lokalwährungen entspricht dies einer Steigerung von 7.4%. Das Umsatzwachstum in Schweizer Franken belief sich auf 4.7%. Darin enthalten ist ein Währungseinfluss von -2.7%. Das organische Wachstum konnte leicht gesteigert werden und lag mit 1.1% über dem Vorjahresniveau. Im zweiten Halbjahr wurde ein organisches Wachstum von 1.7% erzielt. Auch im vergangenen Jahr hat Sika damit ihren Marktanteil gezielt ausgebaut.

Thomas Hasler, CEO: «Trotz eines weiterhin sehr anspruchsvollen Marktumfelds haben wir neue Rekordwerte beim Umsatz und eine überproportionale Gewinnsteigerung erzielt. Wir sind stolz auf diese Leistung und haben bewiesen, dass wir auch unter anspruchsvollen Rahmenbedingungen in der Lage sind, unsere Marktanteile auszubauen und die Stärken der MBCC-Akquisition, unserer zahlreichen Wachstumsinitiativen sowie unserer leistungsstarken und nachhaltigen Produktinnovationen voll auszuschöpfen. Wir haben uns als starker Player positioniert und werden auch im laufenden Geschäftsjahr weiter wachsen und gezielt Business-Chancen für Sika nutzen. Unsere mehr als 34'000 Mitarbeitenden haben erneut hervorragende Leistungen erbracht und mit ihrer positiven Einstellung und Motivation massgeblich zu Sikas Erfolg beigetragen - dafür möchte ich ihnen herzlich danken.»

STARKE VERBESSERUNG DER MATERIALMARGE - ÜBERPROPORTIONALE EBITDA-STEIGERUNG

Sika konnte im Jahr 2024 die Materialmarge deutlich auf 54.5% erhöhen (Vorjahr: 53.6%) und befindet sich damit im erwarteten Zielkorridor von 54 bis 55%. Der Gewinn auf EBITDA-Stufe wurde um 11.0% überproportional gesteigert und erreichte mit CHF 2'269.5 Millionen (Vorjahr: CHF 2'044.7 Millionen) einen neuen Rekordwert. Die EBITDA-Marge betrug 19.3% (Vorjahr: 18.2%). Auch der Reingewinn erreichte eine neue Bestmarke von CHF 1'247.6 Millionen und war damit 17.4% höher als im Vorjahr (Vorjahr: CHF 1'062.6 Millionen).

Mit einem hohen operativen freien Geldfluss von CHF 1'402.9 Millionen (Vorjahr: CHF 1'441.5 Millionen) oder 11.9% des Umsatzs und klar über dem strategischen Ziel von 10%, ist es Sika gelungen, ihren Verschuldungsgrad im Jahr 2024 abzubauen und die Bilanz weiter zu stärken.

WACHSTUM UND MARKTANTEILGEWINNE IN ALLEN REGIONEN

Alle Regionen konnten sich erfolgreich behaupten und haben zu Sikas anhaltendem Wachstum und zum Ausbau der Marktanteile beigetragen. So ist es Sika im vergangenen Geschäftsjahr auch unter schwierigen Marktbedingungen gelungen, weiter organisch zu wachsen.

Die Region EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika) verzeichnete einen Umsatzanstieg in Lokalwährungen von 7.3% (Vorjahr: 14.1%). Im Jahr 2024 herrschte in den europäischen Baumärkten ein sehr herausforderndes Marktumfeld vor. Sika konnte die Geschäftstätigkeit in den Ländern des Nahen Ostens und Afrikas stark ausweiten. Entgegen dem vorherrschenden Markttrend konnte sich Sika in Deutschland in einem negativen Umfeld behaupten und auch südliche Länder wie Italien oder Spanien konnten im Jahresverlauf ein leichtes Wachstum erzielen. Rückläufige Tendenzen verzeichnete hingegen das Automotive- und Industriegeschäft. Grund hierfür ist insbesondere die sinkende Nachfrage nach Neufahrzeugen in Europa. Lediglich der Absatz an Fahrzeugen mit Hybridantrieb wies im Jahr 2024 Steigerungsraten auf.

In der Region Americas konnte Sika 2024 erstmals die Umsatzmarke von CHF 4 Milliarden überschreiten und wuchs in Lokalwährungen um 11.2% (Vorjahr: 15.0%). Insbesondere in den USA verzeichnete Sika ein kontinuierlich starkes Wachstum. Den positiven Trend stützen staatlich geförderte Infrastrukturprojekte sowie kommerzielle Bauprojekte, die im Rahmen der Verlagerung der Produktion zurück in die USA realisiert werden. Dank Sikas lokaler Präsenz - fast 100% aller verkauften Produkte und Lösungen in den USA werden auch im Land selbst hergestellt - und der starken Führungsposition im Renovationsmarkt hat sich Sika zudem besser als der Markt entwickelt. Auch Lateinamerika trug mit einem soliden Wachstum zum positiven Trend in der Region bei.

In der Region Asien/Pazifik stieg der Umsatz in Lokalwährungen um 2.4% (Vorjahr: 14.7%). Trotz diverser Stützungsaktionen der Regierung entwickelte sich der chinesische Baumarkt deutlich negativ, was sich vor allem in Sikas rückläufigem Projektgeschäft und teilweise auch im einem schwächeren Handelsgeschäft niederschlägt. Dagegen hat Südostasien im Jahresverlauf 2024 an Dynamik gewonnen und ein hohes einstelliges organisches Wachstum erzielt. Im Bereich Automotive & Industry konnte Sika den Anteil ihrer Technologien in Fahrzeugen lokaler und internationaler Hersteller in China, Japan und Indien weiter steigern.

DIVIDENDENERHÖHUNG UND NEUWAHL IN DEN VERWALTUNGSRAT

Aufgrund der guten Geschäftsergebnisse schlägt der Verwaltungsrat den Aktionärinnen und Aktionären an der Generalversammlung vom 25. März 2025 eine Erhöhung der Bruttodividende pro Aktie von CHF 3.30 auf CHF 3.60 vor (+9.1%). Die Hälfte der Dividende soll aus den Kapitaleinlagereserven ausgeschüttet werden. Sika hat ihre Dividende in den letzten 25 Jahren im Durchschnitt jährlich zweistellig erhöht.

An der Generalversammlung vom 25. März 2025 wird Kwok Wang Ng zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen. Monika Ribar, seit 2011 im Verwaltungsrat der Sika, tritt nicht mehr zur Wiederwahl an.

AUSBLICK

Sika ist überzeugt, die Strategie des nachhaltigen und profitablen Wachstums in einem sich langsam erholenden wirtschaftlichen Umfeld, weiterhin erfolgreich weiterzuführen. Sika bestätigt ihre strategischen mittelfristigen Ziele 2028 für nachhaltiges, profitables Wachstum.

Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet Sika eine Umsatzsteigerung in Lokalwährungen von

3-6%. Sika geht davon aus, dass der EBITDA erneut überproportional gesteigert und die EBITDA-Marge auf 19.5%-19.8% angehoben werden kann.

KENNZAHLEN2024









inMio.CHF in % vom

Nettoerlös 2023 in % vom

Nettoerlös 2024 ? in % Nettoerlös 11'238.6 11'763.1 +4.7 Bruttoergebnis 53.6 6'024.8 54.5 6'416.0 +6.5 Betriebsgewinn vor

Abschreibungen (EBITDA) 18.2 2'044.7 19.3 2'269.5 +11.0 Betriebsgewinn (EBIT) 13.8 1'549.1 14.6 1'713.9 +10.6 Reingewinn 9.5 1'062.6 10.6 1'247.6 +17.4 Reingewinn je Aktie (EPS) in CHF1 6.82 7.76 +13.8 Operativer Freier Geldfluss 12.8 1'441.5 11.9 1'402.9 -2.7 Bilanzsumme 15'049.2 15'977.2 +6.2 Konsolidiertes Eigenkapital 5'933.2 7'046.8 Eigenkapitalquote in % 39.4 44.1 Nettoumlaufvermögen 19.1 2'145.6 19.7 2'311.6 ROCE in % 16.3 14.2 Anzahl Mitarbeitende 33'547 34'476 +2.8

1 unverwässert

FIRMENPROFIL SIKA AG

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 102 Ländern, produziert in über 400 Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und Transportwesen bei. Die mehr als 34'000 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2024 einen Umsatz von CHF 11.76 Milliarden.

