EnerSys (NYSE: ENS), ein weltweit führender Anbieter von Energiespeicherlösungen für industrielle Anwendungen, wird sein neues Energiespeichersystem NexSys BESS und seine Ladekonzepte Synova Sync auf den kommenden Messen LogiMAT und ProMat vorstellen. Diese fortschrittlichen Technologien werden Betriebe dabei unterstützen, die Energieversorgung und -kosten besser zu verwalten und so die operative Resilienz inmitten der globalen Energiewende stärken.

Die neuen Innovationen ermöglichen es Unternehmen, Energie aus zeit- und zustandsabhängigen erneuerbaren Quellen wie Wind und Sonne effizienter zu speichern und zu nutzen. Außerdem können Betriebe mithilfe des Energiespeichersystems NexSys BESS ihre Energiekosten aus dem herkömmlichen Stromnetz durch "Peak Shaving" besser managen Energie in Zeiten mit niedrigeren Stromtarifen speichern und in Zeiten mit höheren Tarifen nutzen.

Das fortschrittliche Synova Sync-Ladegerät bietet außergewöhnliche Effizienz und Ladeleistung und verfügt über bidirektionale Daten- und Energieflussfunktionen, die es dem Betrieb ermöglichen, bei Bedarf Energie von den Geräten in den zentralen Speicher zurückzuholen. Sowohl das NexSys BESS-Energiespeichersystem als auch das Synova Sync-Ladegerät bieten außerdem cloudbasierte Datenberichte für ein verbessertes Energie- und Betriebsmanagement.

"Diese neuen Produkte tragen zu einem besseren Energiemanagement unserer Kunden bei, insbesondere derjenigen, die mit möglichen Engpässen und hohen Spitzenlastzeiten konfrontiert sind. Unabhängig davon, ob sie Energie aus dem Stromnetz oder aus erneuerbaren Energien wie Solar- und Windenergie beziehen, ermöglichen unsere neuen Energiespeicherlösungen den Kunden eine direktere Kontrolle ihrer Energieversorgung und -kosten, was in unserem Markt immer wichtiger wird", sagte Kerry Philips, Vice President of Global Product Management für Motive Power bei EnerSys.

Die fortschrittlichen Next-Generation-Produkte ermöglichen es Unternehmen, die Kosten für die Energieversorgung zu minimieren und gleichzeitig die Energieversorgung für ihren Betrieb zu stabilisieren, um sie widerstandsfähiger zu machen. In Kombination bilden das NexSys BESS-Energiespeichersystem und das Synova Sync-Ladegerät eine zuverlässige Grundlage für On-Site-Mikrogrids, indem sie Energie aus dem herkömmlichen Netz sowie verschiedenen lokalen Erzeugungsquellen effizient speichern, verwalten und nutzen.

"Angesichts des weltweiten Wechsels zu einem neuen Energieparadigma erweitern diese Innovationen die operativen Vorteile unseres aktuellen Produktportfolios erheblich und ermöglichen es unseren Kunden, Energiekosten besser zu kontrollieren und ihre Investitionen für On-Site-Erzeugungsprojekte optimal zu nutzen", erklärte Christina Warn, Global Director of Marketing für Motive Power bei EnerSys. "In Kombination mit unseren Funktionen zur Flottendatenmodellierung und unserem konkurrenzlosen Portfolio an Batterietechnologien helfen diese neuen Lösungen unseren Kunden, ihre Energie wirklich über den gesamten Betrieb hinweg zu optimieren und zu verwalten."

Das neue Energiespeichersystem NexSys BESS und das Next-Generation-Ladegerät Synova Sync sowie das Portfolio des Unternehmens an schlüsselfertigen Energielösungen werden Besuchern an den Messeständen von EnerSys auf der LogiMAT (Stand 10B09) in Stuttgart, Deutschland, vom 11. bis 13. März 2025 und in der darauffolgenden Woche auf der ProMat (Stand S612) in Chicago, Illinois, USA, vom 17. bis 20. März 2025 vorgestellt.

Über EnerSys

EnerSys ist ein weltweit führender Anbieter von Energiespeicherlösungen für industrielle Anwendungen und entwirft, produziert und vertreibt Energiesystemlösungen und Antriebsbatterien, Spezialbatterien, Batterieladegeräte, Stromversorgungsgeräte, Batteriezubehör und Gehäuselösungen für Außenanlagen an Kunden weltweit. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte über vier Geschäftsbereiche: Energy Systems, Motive Power, Specialty and New Ventures. Energy Systems, das Energieumwandlung, Energieverteilung, Energiespeicherung und Gehäuse kombiniert, wird in der Telekommunikations-, Breitband- und Versorgungsindustrie, bei unterbrechungsfreien Stromversorgungen und zahlreichen Anwendungen eingesetzt, die Lösungen für gespeicherte Energie erfordern. Motive-Power-Batterien und -Ladegeräte werden in elektrischen Gabelstaplern und anderen elektrisch betriebenen Industriefahrzeugen eingesetzt. Batterien des Geschäftsbereichs Specialty kommen in der Luft- und Raumfahrt, im Verteidigungsbereich, in portablen Stromversorgungslösungen für Soldaten im Einsatz, in großen Geländewagen, in hochwertigen Automobilen sowie in Medizin- und Sicherheitssystemen zur Anwendung. New Ventures stellt Energiespeicher- und -managementsysteme für verschiedene Anwendungen bereit, so zum Beispiel für die Reduzierung des Stromverbrauchs, die Notstromversorgung und die dynamische Schnellladung von Elektrofahrzeugen. Darüber hinaus bietet EnerSys seinen Kunden in über 100 Ländern über seine Vertriebs- und Produktionsstandorte auf der ganzen Welt Aftermarket- und Kundensupportdienste an. Weitere Informationen über EnerSys erhalten Sie unter https://www.enersys.com/en/

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit bedeutet bei EnerSys weit mehr als nur die Vorteile und Auswirkungen unserer Produkte. Unser Engagement für Nachhaltigkeit schließt viele wichtige ökologische, soziale und Governance-Themen ein. Nachhaltigkeit ist ein fundamentaler Bestandteil des Managements unserer eigenen Aktivitäten. Die Minimierung unseres ökologischen Fußabdrucks hat für uns Priorität. Wir verpflichten uns unseren Mitarbeitern, unseren Kunden und den Gemeinden, denen wir dienen, gegenüber zur Nachhaltigkeit. Unsere Produkte tragen zu einem positiven Einfluss auf Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft in der ganzen Welt bei. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.enersys.com/en/about-us/sustainability.

Contacts:

Chris Behan

Sr. Marketing Manager, Motive Power Amerika

ENERSYS

Tel.: +1 813-613-2350

E-Mail: christopher.behan@enersys.com

Izabela Sikorska

Marketing Manager MP EMEA APAC

ENERSYS

Tel.: +44 (0) 7710854767

E-Mail: izabela.sikorska@uk.enersys.com