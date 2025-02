Der französische Technologiekonzern Schneider Electric verzeichnete im abgelaufenen Geschäftsjahr einen historischen Höchststand beim Umsatz und übertraf damit die Markterwartungen deutlich. Mit einem Gesamtumsatz von über 38 Milliarden Euro wurde ein Wachstum von 6,3 Prozent erreicht, während das organische Wachstum sogar bei beeindruckenden 8,4 Prozent lag. Besonders das vierte Quartal brillierte mit einem organischen Zuwachs von 12,5 Prozent, was zu einem regelrechten Kursfeuerwerk an der Börse führte. Die Aktie konnte zeitweise um mehr als acht Prozent zulegen und etablierte sich damit als Spitzenreiter im EuroStoxx 50. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stieg um 10,5 Prozent auf nahezu 7,1 Milliarden Euro, während der Nettogewinn um sieben Prozent auf 4,3 Milliarden Euro kletterte.

Optimistischer Ausblick für 2025

Die Wachstumsdynamik soll auch im laufenden Jahr anhalten. Das Management prognostiziert ein organisches Umsatzwachstum zwischen sieben und zehn Prozent sowie eine Verbesserung des bereinigten EBITA um 10 bis 15 Prozent. Besonders stark entwickelte sich das Energiemanagement-Segment mit einem Wachstum von 15 Prozent, wobei der nordamerikanische Markt mit einem Plus von 25 Prozent hervorstach. Das Rechenzentrum-Segment profitierte vom anhaltenden Boom in den Bereichen Cloud Computing und künstliche Intelligenz. Als Zeichen der Zuversicht erhöht Schneider Electric die Dividende auf 3,90 Euro je Aktie, was die Analystenerwartungen übertrifft.

