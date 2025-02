MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zur Bundestagswahl:

"Friedrich Merz ist sich seiner Sache ziemlich sicher. Bis zum Wahltag werde "jetzt kein Wunder mehr passieren", rief er im letzten TV-Wahlduell dem noch amtierenden Kanzler zu. Das stimmt wahrscheinlich. Aber vielleicht erlebt der CDU-Chef ja selbst ein Wunder, und zwar ein blaues. Denn diese Bundestagswahl ist einzigartig: Nie zuvor stand der künftige Kanzler so früh fest. Doch nie zuvor könnte Deutschlands neuer mächtigster Mann gleichzeitig so machtlos werden wie Merz, und das in einer für Deutschland und Europa schicksalhaften Lage. In der CDU-Zentrale schrillen sämtliche Alarmglocken, seit Umfragen andeuten, dass CDU und CSU mit der SPD womöglich keine Mehrheit erreichen, sondern auch noch die Grünen ins Koalitionsboot holen müssen. Auf die Stimmung im Land hätte eine weitere Stillstands-Koalition die Wirkung einer kalten Dusche. Denn Merz hat mit seinem polarisierenden Wahlkampf hohe Erwartungen geweckt."/yyzz/DP/ngu