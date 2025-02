ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse' zu Lage bei Mercedes":

"Deutschlands Wirtschaftsprobleme wachsen. Produktion und Forschung wandern ab. Mercedes-Benz baut vermehrt in Ungarn und forscht in China. Der Autobauer verstärkt seine Produktion in Billiglohn-Ländern und streicht hierzulande Stellen. Deutschland: hoch-unzufrieden statt High-Tech. Mercedes-Benz zeigt, was viele Unternehmen derzeit erleben: Ihr gesunder Kern erodiert. Die Probleme sind so vielfältig, dass die Zukunft zur Gefahr wird. Wenn die neuen Modelle nicht verfangen, hat Mercedes, hat Deutschland ein Riesenproblem."/yyzz/DP/he