FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu nach der Wahl:

"Den Erhebungen der Demoskopen nach erwarten die meisten nicht, dass es zu dem deutlichen Politikwechsel kommt, den die einen sich wünschen - die anderen aber fürchten. Für grundlegende Reformen ist man in Deutschland meistens nur dann, wenn sich die Folgen für einen selbst in Grenzen halten. Die nächste Regierung, wer sie auch stellt, wird den Deutschen aber nicht wie die Ampel zuflüstern können: Im Osten tobt zwar ein Krieg, aber deshalb den Gürtel enger schnallen - oder gar den Helm aufsetzen - müssen wir nicht. Selbst wenn Putin und sein neuer Partner Trump Kiew zur Kapitulation zwingen sollten und die Waffen in der Ukraine für eine gewisse Zeit schweigen, werden in Deutschland nicht wieder Milch und Friedensdividende fließen. Wir befinden uns abermals in einem kalten Krieg, dieses Mal aber ohne Amerika an unserer Seite."/yyzz/DP/ngu