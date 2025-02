Die bekannte und früher sehr beliebte deutsche Aktie ist in den vergangenen drei Tagen an der Börse um mehr als 200 Prozent explodiert. Doch nach dem massiven Kursanstieg sollten Anleger nur eine Sache tun: schnellstmöglich verkaufen. Die Aktien von Varta sind in den vergangenen drei Handelstagen um 200 Prozent im Kurs explodiert. Doch der rasante Kurssprung, der die Papiere zurück über die Marke von 2 Euro geführt hat, dürfte kaum von langer Dauer ...

