DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 21. Februar

=== *** 07:20 FR/Air Liquide SA, Jahresergebnis (11:00 Analystenkonferenz) 07:30 FR/Electricite de France SA (EDF), Jahresergebnis 08:00 GB/Standard Chartered plc, Jahresergebnis 08:00 DE/Gewerbeanzeigen (Betriebsgründungen) 2024 08:00 DE/Insolvenzen November *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Februar PROGNOSE: 96 zuvor: 95 09:00 DE/Oldenburgische Landesbank AG (OLB), Jahresergebnis (10:00 BI-PK) *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 48,9 zuvor: 48,2 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 48,2 zuvor: 47,6 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 45,3 zuvor: 45,0 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 52,5 zuvor: 52,5 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,7 zuvor: 50,5 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 45,3 zuvor: 45,0 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 51,5 zuvor: 51,3 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 47,0 zuvor: 46,6 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,5 zuvor: 50,2 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 50,5 zuvor: 50,8 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 48,4 zuvor: 48,3 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** 15:30 AT/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede bei FIW-Research Conference on International Economics *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 52,8 zuvor: 52,9 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 51,5 zuvor: 51,2 *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Februar PROGNOSE: 67,8 1. Umfrage: 67,8 zuvor: 71,1 *** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Januar PROGNOSE: -2,6% gg Vm zuvor: +2,2% gg Vm 17:00 DE/CDU-Chef Merz, CDU-Wahlkampfveranstaltung, Oberhausen *** 17:30 US/Fed-Vize-Chairman Jefferson, Rede zu "Central Bank Communication" - ZA/G20, Abschluss des Treffens der Außenminister in Johannesburg (seit 20.02.2025) - BE/Bundesfinanzminister Kukies, Teilnahme am Ecofin, Brüssel ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

