DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Alibaba beflügelt Börse Hongkong

DOW JONES--Uneinheitlich zeigen sich die Börsen in Ostasien und Australien zum Wochenausklang. Während starke Geschäftszahlen von Alibaba die Technologiewerte in Hongkong und damit auch den Gesamtmarkt deutlich ins Plus hieven, bremsen Zinserhöhungserwartungen den japanischen Aktienmarkt.

Der Hang-Seng-Index steigt in Hongkong um 3,3 Prozent. Alibaba gewinnen 13,6 Prozent. Das E-Commerce-Unternehmen hat in seinem dritten Geschäftsquartal Umsatz und Gewinn überraschend stark gesteigert. Das Cloud-Geschäft profitierte sehr stark von der KI-Initiative Alibabas. Im Sog von Alibaba verbessern sich andere Branchenaktien wie JD.com um 5,1 Prozent. Meituan rücken um 2,8 Prozent vor und Tencent um 4,7 Prozent.

Nicht so gut lief das Berichtsquartal für Standard Chartered. Die multinationale Bank verbuchte im vierten Quartal einen Gewinnrückgang, kündigte aber einen Aktienrückkauf an und will die Dividende künftig weiterhin erhöhen. Die Aktie erholt sich von anfangs deutlicheren Verlusten und liegt nun 0,7 Prozent im Minus.

In Schanghai gewinnt der Composite-Index 0,8 Prozent. Auch hier verweisen Händler auf die guten Zahlen von Technologieunternehmen, namentlich Alibaba. Die Aktie des chinesischen Halbleiterherstellers SMIC verbessert sich um 4,6 Prozent.

An der Tokioter Börse notiert der Nikkei gut behauptet bei 38.748 Punkten. Die japanischen Verbraucherpreise sind im Januar in der Kernrate stärker als erwartet gestiegen sind. Die Renditen japanischer Staatsanleihen ziehen daraufhin an. Der Yen wertete unmittelbar nach Veröffentlichung der Daten vorübergehend auf, kam aber rasch wieder zurück. Er hatte am Vortag bereits stark zugelegt.

Die Abweichung des Preisauftriebs von der Prognose sei nicht so gravierend ausgefallen, heißt es am Markt. Nach Meinung der Volkswirte von SMBC Nikko Securities dürfte sich die Bank of Japan aufgrund der Daten nicht genötigt sehen, rasch die Zinsen zu erhöhen. Sie rechnen mit einer Zinserhöhung im dritten Kalenderquartal.

Kaum verändert zeigt sich der Kospi in Seoul. Die Aktien der Stahlkonzerne Posco und Hyundai Steel verbessern sich um 6,5 und 4,3 Prozent. Dongkuk Steel Mill machen einen Sprung von fast 15 Prozent. Südkorea prüft Anti-Dumping-Zölle auf chinesische Stahlprodukte.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.296,20 -0,3% +1,7% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 38.747,60 +0,2% -3,0% 07:00 Kospi (Seoul) 2.653,21 -0,0% +10,6% 07:00 Schanghai-Comp. 3.377,77 +0,8% +0,8% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 23.330,53 +3,3% +14,2% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.929,35 +0,0% +3,9% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.584,23 +0,4% -3,9% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0495 -0,0% 1,0498 1,0429 +1,3% EUR/JPY 157,81 +0,5% 157,00 156,47 -3,1% EUR/GBP 0,8290 +0,0% 0,8288 0,8279 +0,2% GBP/USD 1,2660 -0,1% 1,2666 1,2597 +1,2% USD/JPY 150,37 +0,6% 149,55 150,05 -4,4% USD/KRW 1.433,55 +0,1% 1.432,71 1.438,85 -2,8% USD/CNY 7,1591 +0,3% 7,1400 7,1672 -0,7% USD/CNH 7,2444 +0,1% 7,2363 7,2707 +2,0% USD/HKD 7,7711 -0,1% 7,7766 7,7784 +0,0% AUD/USD 0,6391 -0,1% 0,6398 0,6367 +3,3% NZD/USD 0,5763 +0,0% 0,5760 0,5722 +2,9% Bitcoin BTC/USD 98.331,40 +0,1% 98.187,95 96.905,30 +3,9% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 0,00 72,57 -100,0% -72,57 +1,9% Brent/ICE 76,36 76,48 -0,2% -0,12 +2,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.930,33 2.939,03 -0,3% -8,70 +11,7% Silber (Spot) 32,90 32,98 -0,2% -0,08 +13,9% Platin (Spot) 972,88 981,90 -0,9% -9,03 +7,3% Kupfer-Future 4,58 4,61 -0,8% -0,04 +13,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

February 21, 2025

