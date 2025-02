© Foto: adobe.stock.com

Brent Crude Oil handelt in diesen Tagen ruhig im Bereich von 76 US-Dollar. Doch hierbei könnte es sich um eine trügerische Ruhe handeln. Größere Verwerfungen kündigen sich an. Ein Preissturz ist nicht ausgeschlossen.Patt-Situation bei Brent Crude Oil Aktuell bewegt sich der Preis für Brent C.O. im Bereich von 76 US-Dollar. Mal geht es etwas nach oben, mal etwas nach unten. Eine klare Richtung und eine ansprechende Dynamik lässt der Ölpreis gegenwärtig vermissen. Ob der Gemengelage hat sich eine Art Patt-Situation etabliert. Offenkundig trägt man am Ölmarkt der aktuellen Lage Rechnung, denn gegenwärtig sieht man sich hier einer Gleichung mit vielen Unbekannten gegenüber. Die jüngsten …