Mit einem Plus von knapp 14 Prozent gehörte die Aktie des Radiopharma-Spezialisten Telix Pharmaceuticals am Freitag in Down Under zu den größten Kursgewinnern. Starke Zahlen für 2024 und ein vielversprechender Ausblick auf 2025 hievten das Papier auf ein neues Rekordhoch. Und in den nächsten Monaten sind weitere richtungsweisende Neuigkeiten von Telix Pharma zu erwarten.Im vergangenen Jahr steigerten die Australier den Umsatz um knackige 56 Prozent auf gut 783 Millionen Australische Dollar (rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...