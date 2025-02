Der französische Industriegasekonzern L'Air Liquide verzeichnete im Geschäftsjahr 2024 eine bemerkenswerte Entwicklung seiner Finanzkennzahlen. Der Nettogewinn stieg auf 3,31 Milliarden Euro, was einem Zuwachs von 7,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Unter Berücksichtigung von Währungseffekten belief sich die Steigerung sogar auf 15 Prozent. Der Konzernumsatz belief sich auf 27,06 Milliarden Euro, was einem vergleichbaren Wachstum von 2,6 Prozent entspricht. Besonders hervorzuheben ist die Verbesserung der operativen Marge auf 19,9 Prozent, was bereinigt um Energieeffekte einem Anstieg von 110 Basispunkten gleichkommt. Die Aktionäre können sich über eine erhöhte Dividende von 3,30 Euro je Aktie freuen, was einer Steigerung von 10 Cent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Ehrgeizige Zukunftsperspektiven

Mit Blick auf die kommenden Jahre zeigt sich der Konzern äußerst zuversichtlich. Für den Zeitraum 2022 bis 2026 wird nun eine Verbesserung der Gewinnmarge um 4,6 Prozentpunkte angestrebt, wobei allein für 2025-2026 eine Steigerung um zwei Prozentpunkte geplant ist. Diese optimistische Prognose wird durch die starke operative Performance und vielversprechende Wachstumsaussichten gestützt. Bemerkenswert ist auch die Entwicklung des Geschäftsbereichs Gas & Services, der 95 Prozent des Umsatzes ausmacht und eine operative Marge von 21,5 Prozent erreichte. Die Investitionsentscheidungen erreichten 2024 mit 4,4 Milliarden Euro einen Rekordwert, was das Vertrauen in künftiges Wachstum unterstreicht.

Anzeige

L'Air Liquide-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue L'Air Liquide-Analyse vom 21. Februar liefert die Antwort:

Die neusten L'Air Liquide-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für L'Air Liquide-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 21. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

L'Air Liquide: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...