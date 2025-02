© Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Der App-Werbetechnologie-Vermittler AppLovin erlebte am Donnerstag einen herben Rückschlag an der Börse - von Liebe war keine Spur. Tatsächlich reagierten Investoren bei AppLovin mit massiver Ablehnung: Die Aktie schloss den Tag mit einem Minus von 9 Prozent und fiel von ihrem erst kürzlich erreichten Rekordhoch zurück. Was steckt dahinter? Ein Short-Seller behauptet, dass die von AppLovin vermittelte In-App-Werbung nicht so nutzerfreundlich sei, wie sie es sein sollte. Die Skepsis lässt sich größtenteils auf einen Blogbeitrag auf Substack zurückführen, einer Plattform für digitale Newsletter. Edwin Dorsey, ein Short-Seller und Betreiber der Substack-Publikation The Bear Cave, erklärte, …