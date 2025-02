HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Krones nach Zahlen von 154 auf 150 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Benjamin Thielmann attestierte dem Hersteller von Getränkeabfüllanlagen in einer am Freitag vorliegenden Studie ein solides viertes Quartal, gepaart mit einem erwartungsgemäßen Ausblick. In dem Kursrückschlag, den es am Berichtstag gab, sieht er eine Kaufgelegenheit./tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2025 / 17:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0006335003