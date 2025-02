FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat zum Ende einer turbulenten Woche einen erneuten Stabilisierungsversuch gestartet. Viel Bewegung gab es am Freitag zunächst aber nicht: Kurz nach Handelsbeginn stieg der deutsche Leitindex um 0,08 Prozent auf 22.331,79 Punkte. Angesichts der Gewinnmitnahmen nach dem jüngsten Höhenflug zeichnet sich indes ein Wochenverlust von 0,8 Prozent ab.

Der MDax, in dem sich die mittelgroßen Unternehmen versammeln, erholte sich am Freitagmorgen um 0,73 Prozent auf 27.597,13 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 machte mit plus 0,2 Prozent ebenfalls etwas Boden gut.

Am Mittwochmorgen hatte der Dax seine monatelange Rekordjagd noch mit einem Höchststand von gut 22.935 Punkten gekrönt. Nach 15 Prozent Plus im laufenden Jahr und einem bereits sehr starken Vorjahr setzten dann aber Gewinnmitnahmen ein. Die Stabilisierung am Vortag gelang noch nicht: Nach zeitweisen Kursaufschlägen rutschte das Börsenbarometer ins Minus und schloss unter seinem Vortagstief./gl/jha/

DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145