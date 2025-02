Hamburg (ots) -Der Begriff Tsuyosa steht im Japanischen für Stärke. Und tatsächlich hat das gleichnamige Citizen-Modell bei seiner Markteinführung im Jahr 2022 einen starken Auftritt hingelegt. Bei vielen Uhrenfans hat die Tsuyosa-Reihe seitdem enormen Anklang gefunden und sich in den letzten Jahren zu einem Bestseller im Citizen-Portfolio entwickelt. Dennoch gab es Stimmen, die nach einem kleineren Durchmesser gefragt haben - sei es für die Dame oder den Herren mit schmalerem Handgelenk.Citizen kommt diesem Wunsch nach und bringt im Frühjahr 2025 drei neue Tsuyosa-Modelle mit einem Gehäusedurchmesser von 37 Millimetern in den Handel. Die ersten "37er-Modelle" sind in den Farben Eisblau, Pastellpink und Dunkelgrün erhältlich. Sie ergänzen die bisherigen 40-mm-Modelle und bieten somit eine noch größere Auswahl. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 299 Euro.Kleiner, dezenter - und dennoch starkDer Gehäusedurchmesser ist geschrumpft, die Features nicht. Im Inneren der neuen Tsuyosa-Modelle arbeitet nach wie vor ein automatisches Inhouse-Werk (Kaliber 8210) - dasselbe wie bei den größeren Varianten. Dazukommen: Ein kratzfestes Saphirglas mit Lupe über dem Datumsfenster, Leuchtmasse auf Zeigern und Indizes, ein Glasboden, eine Krone auf "4 Uhr" für eine schlanke Silhouette und Tragekomfort. Für Letzteres sorgt zusätzlich das integrierte Edelstahlband mit abgerundeten Gliedern. Die Wasserdichtigkeit liegt bei 5 bar (50 Meter).All das zusammen macht die neuen Tsuyosa-Modelle mit 37 Millimetern Durchmesser zu idealen Begleitern im Alltag, die den größeren Varianten in nichts nachstehen.Der historische Background der Tsuyosa-Reihe:Die Tsuyosa-Kollektion ist eine Neuinterpretation der NH299-Serie, die in den späten 1990er und frühen 2000er Jahren eine der meistverkauften mechanischen Uhrenlinien von Citizen war, vor allem in den Überseemärkten. Sie zeichnete sich durch ein elegantes Finishing aus: Die geschliffene Oberseite des Gehäuses, die mit der Hochglanzpolitur der Lünette und der Mittelglieder des Armbands kontrastierte.Citizen Tsuyosa 37 - in der Übersicht:Referenzen: NJ0200-50L (Eisblau), NJ0200-50Z (Pastellrosa), NJ0200-50X (Dunkelgrün)Launch: Frühling 2025Preis (UVP): EUR 299Gehäuse/Band: EdelstahlZifferblattfarben: Eisblau, Pastellrosa, DunkelgrünGlas: SaphirglasGehäusedurchmesser/Höhe: 37 mm/11,5 mmSpezifikationen: Kal. 8210 (Automatischer & manueller Aufzug), Ganggenauigkeit durchschnittlich -20 bis +40 sek/Tag, Gangreserve ca. 42 Stunden (bei Vollaufzug), Frequenz: 21.600 A/h (3 Hz), 21 Steine, Sekundenstopp, Leuchtmasse (Zeiger+Indizes), wasserdicht bis 5 bar (50 Meter), GlasbodenBildmaterial zum Herunterladen: https://we.tl/t-Nly51imW7OPressekontakt:Citizen Watch Europe GmbHHans-Duncker Str. 8 | 21035 Hamburg | GermanyT: +49 40 734 62 0E-Mail: pr@citizenwatch.deOriginal-Content von: Citizen Watch Europe GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178475/5975772