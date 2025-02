Nach einem volatilen Handelstag fiel der DAX gestern um weitere 0,5% auf 22.315 zurück. Rückblick: Während der deutsche Leitindex am Mittwoch über 400 Punkte an Wert verloren hatte, sah es am gestrigen Donnerstag zunächst nach einer schnellen Gegenreaktion aus. Bereits zum Opening bei 22.501 notierten die Blue Chips im Gewinn (Vortagsschluss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...