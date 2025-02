Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Polen refinanziert sich über eine Anleihe (ISIN US857524AH50/ WKN A4D6UH) mit einem Emissionsvolumen von 2,75 Milliarden US-Dollar, so die Börse Stuttgart.Der Kupon betrage 5,375% pro Jahr, die erste Zinszahlung erfolge am 12.08.2025, danach würden die Auszahlungen halbjährlich erfolgen. Der Mindestbetrag für die Investition liege bei 1.000 Nominalen, was gleichzeitig der kleinsten handelbaren Einheit entspreche. Fitch vergebe ein A- Rating. (Bonds weekly Ausgabe vom 20.02.2025) (21.02.2025/alc/n/a) ...

