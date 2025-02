Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Renditen der T-Notes rentieren momentan bei 4,52%, während die deutschen Pendants bei 2,54% liegen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Auch in dieser Woche hätten geopolitische Themen bei der Entwicklung der langfristigen Zinsen im Fokus gestanden. Die Renditen der 10-jährigen deutschen Anleihen seien im Vergleich zum Ende der Vorwoche um rund 10 Basispunkte gestiegen, wohingegen sich die US-Anleihen nach etwas Volatilität im Wochenverlauf etwa auf dem Niveau vom Ende der Vorwoche eingependelt hätten. Die deutschen Anleihen würden somit auf einem dreiwöchigen Hoch rentieren. Die Woche habe bisher ganz im Zeichen der Friedensverhandlungen zwischen den USA und Russland im Ukraine-Konflikt gestanden. Hochrangige Vertreter der beiden Nationen wie die Außenminister Rubio und Lawrow hätten am Montag in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad zusammengefunden, um erstmals in ernsthafte Verhandlungen zu treten. ...

