HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Knorr-Bremse nach Zahlen von 87 auf 96 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal sei für den Bremsenhersteller insgesamt solide verlaufen, schrieb Analystin Yasmin Steilen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Optimisten könnten sich auf den Auftragseingang im Geschäft mit der Zugindustrie konzentrieren, während Pessimisten ihr Augenmerk wohl auf das im Vergleich zu den Erwartungen etwas niedrigere operative Ergebnis (Ebit) gerichtet hätten. Der diesjährige Ausblick sei in Reichweite. Den Bewertungszeitraum für die Aktie verschob er um ein Jahr in die Zukunft./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2025 / 17:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000KBX1006