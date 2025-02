DJ MÄRKTE EUROPA/Aktien Wenig verändert - Zinsen fallen nach Daten aus Frankreich

Von Herbert Rude

DOW JONES--Die Verschnaufpause an den europäischen Aktienmärkten setzt sich zum Wochenausklang erst einmal fort. Der DAX liegt wenig verändert bei 22.284 Punkten. "Damit verdaut der DAX weiter die aufgelaufenen Gewinne", meint ein Marktteilnehmer. Nach dem Anstieg um in der Spitze mehr als 3.000 Punkten seit der Weihnachtspause sei der DAX technisch gesehen überkauft. Auch der Euro-Stoxx-50 verändert sich wenig.

Mehr tut sich am Anleihemarkt. Dort geht es mit den Zinsen nach unten, zugleich fällt der Euro zurück. Auslöser sind unerwartet sehr schwach ausgefallene Einkaufsmanagerdaten aus Frankreich. In Deutschland sind die entsprechenden Daten dagegen einen Tick besser als geschätzt ausgefallen, worauf sich die Bewegungen bei Zinsen und Euro wieder etwas beruhigen.

Im Tagesverlauf steht der kleine Verfall am Terminmarkt an. Das Auslaufen der Februar-Optionen auf die Indizes am Mittag und auf die Einzeltitel am Abend werde beim DAX aber keine großen Auswirkungen auf die Kursentwicklung haben, erwartet Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Daneben warten Marktteilnehmer auf den Ausgang der Bundestagswahl. Ein Regierungswechsel hin zu einem Kanzler Friedrich Merz gilt mittlerweile am Markt als eingepreist, nun treten aber die Risiken in den Vordergrund, wie mögliche Stolpersteine in Koalitionsverhandlungen. Die Deutsche Bank sieht auch das Risiko, dass AfD und BSW eine Sperrminorität erreichen könnten. Dann wäre eine Verfassungsänderung zur Einrichtung weiterer Schuldentöpfe außerhalb des regulären Haushalts oder zur Reform der Schuldenbremse von Zugeständnissen dieser beiden Parteien abhängig, wenn nicht unmöglich.

Chemieaktien erholt - Air Liquide stützt

Bei den Branchen in Europa erholt sich der Stoxx-Index der Chemieaktien um 1,5 Prozent von den jüngsten Verlusten. Air Liquide steigen um 3,4 Prozent. Air Liquide erwartet, dass die operative Marge in den nächsten zwei Jahren um jeweils 100 Basispunkte steigen wird.

Positiv bewerten Marktteilnehmer die Entwicklung bei Standard Chartered. Die Bank will nun für 1,5 Milliarden Dollar eigene Aktien zurückkaufen, mehr als erwartet. Der Kurs steigt um 4,8 Prozent.

Die Analysten der UBS haben mit einer Kurzielerhöhung auf die Zahlen von Schneider Electric reagiert. Sie sehen nun ein Ziel von 290 nach 270 Euro und empfehlen den Industrietitel weiter zum Kauf. Der Kurs zieht um ein weiteres Prozent an.

Im DAX steigen Rheinmetall nach dem jüngsten Rücksetzer um 1,4 Prozent. Auf der anderen Seite fallen Airbus um 1,2 Prozent auf 163,10 Euro, nachdem die Analysten von Jefferies die Aktie auf Halten von Kaufen gesenkt haben - bei einem auf 180 von 190 Euro gesenkten Kursziel. Qiagen geben 1,3 Prozent ab auf 37,01 Euro, Berenberg hat das Kursziel auf 48 von 54,90 Euro zurückgenommen.

Nach dem Aufwärtsschub vom Donnerstag wird bei Infineon am Berichtstag die Dividende abgeschlagen. Der Technologiekonzern zahlt allerdings nur 35 Cent je Aktie und gilt von daher nicht als "Dividendenaristokrat". Mit dem geringen Kursminus von 7 Cent wird der Dividendenabschlag nahezu aufgeholt.

Auch die Deutsche Beteiligungs AG kauft eigene Aktien zurück. Der Kurs zieht um 1,9 Prozent an.

zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.460,54 -0,0% -0,49 +11,5% Stoxx-50 4.704,08 +0,1% 2,85 +9,2% DAX 22.284,34 -0,1% -30,31 +11,9% MDAX 27.619,88 +0,8% 222,62 +7,9% TecDAX 3.860,16 +0,3% 11,35 +13,0% SDAX 14.962,12 +0,9% 135,48 +9,1% FTSE 8.661,53 -0,0% -1,44 +6,7% CAC 8.145,28 +0,3% 22,70 +10,4% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,50 -0,04 +0,14 US-Zehnjahresrendite 4,48 -0,03 -0,09 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 08:15 Do, 17:28 % YTD EUR/USD 1,0476 -0,2% 1,0496 1,0467 +1,2% EUR/JPY 157,63 +0,4% 157,91 156,68 -3,2% EUR/CHF 0,9420 -0,1% 0,9433 0,9420 +0,4% EUR/GBP 0,8276 -0,1% 0,8282 0,8285 +0,0% USD/JPY 150,45 +0,6% 150,42 149,68 -4,4% GBP/USD 1,2657 -0,1% 1,2673 1,2634 +1,1% USD/CNH (Offshore) 7,2537 +0,2% 7,2484 7,2447 -1,1% Bitcoin BTC/USD 98.222,75 +0,0% 98.480,85 97.618,00 +3,8% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,14 72,48 -0,5% -0,34 +1,8% Brent/ICE 76,06 76,48 -0,5% -0,42 +2,2% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 47,61 47,47 +0,3% +0,14 -5,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.920,91 2.939,03 -0,6% -18,12 +11,3% Silber (Spot) 32,78 32,98 -0,6% -0,20 +13,5% Platin (Spot) 974,18 981,90 -0,8% -7,73 +7,4% Kupfer-Future 4,56 4,61 -1,2% -0,06 +13,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

