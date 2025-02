HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Qiagen von 54,90 auf 48,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal sei solide gewesen, auch wenn der Ausblick auf das Jahr 2025 einen Tick enttäuscht habe, schrieb der neu zuständige Analyst Sam England in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ermutigend sei die anhaltende Stärke der wichtigsten Wachstumssäulen des Unternehmens, die eine nachhaltige Wachstumsdynamik unterstützen sollten./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2025 / 18:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXNL0015002CX3