Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) nimmt frisches Kapital in Höhe von 150 Millionen Schweizer Franken über eine Anleihe (ISIN CH1400000001/ WKN A38J43) auf, so die Börse Stuttgart.Die jährliche Verzinsung betrage 0,385%, zahlbar ab dem 06.03.2026. Die Fälligkeit dieser Anleihe ende am 06.03.2030. Investoren könnten ab einem Mindestbetrag von 5.000 Nominalen anlegen, was auch der kleinsten handelbaren Einheit entspreche. S&P vergebe ein AA+ Rating. (Bonds weekly Ausgabe vom 20.02.2025) (21.02.2025/alc/n/a) ...

