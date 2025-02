Hannover (www.anleihencheck.de) - Das aktuelle FOMC-Sitzungsprotokoll bringt keine großen Überraschungen, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Die US-Notenbanker möchten ihr aktuelles Zeitspiel offenbar in die Verlängerung retten. Sie würden auf neue Preisdaten warten und sich gewisse Sorgen um den Anstieg der Inflationserwartungen der privaten Haushalte in den Vereinigten Staaten machen. Die drohenden Zölle würden an dieser Stelle zweifellos eine Rolle spielen. Der stärkere US-Dollar sollte die Auswirklungen der neuen Handelspolitik Washingtons auf die Inflationsentwicklung in den Vereinigten Staaten derzeit aber dämpfen. ...

