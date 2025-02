Burgwedel (ots) -Handwerksbetriebe haben es nicht leicht: Der Fachkräftemangel ist allgegenwärtig, und junge Talente stellen hohe Erwartungen an ihren Arbeitgeber. Wer sich im Wettbewerb behaupten will, braucht mehr als nur ein gutes Arbeitsumfeld - er muss auch sichtbar sein. Gerade online gibt es viele Möglichkeiten, sich als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren.Eine ansprechende Karriereseite, authentische Social-Media-Präsenz und digitale Bewerbungsprozesse sind nur einige der Bausteine, die dabei helfen, neue Fachkräfte anzusprechen. Dabei geht es nicht um große Versprechen, sondern um eine ehrliche und sympathische Darstellung des eigenen Betriebs. Wie Betriebe das umsetzen können, erfahren Sie in diesem Beitrag.Die digitale Visitenkarte: Website und Social MediaDie erste Anlaufstelle für Interessierte ist oft die Website. Hier sollten nicht nur Stellenanzeigen zu finden sein, sondern auch Einblicke in den Arbeitsalltag, echte Mitarbeiterstimmen und klare Werte. Junge Fachkräfte wollen wissen, worauf sie sich einlassen. Eine mobilfreundliche und gut strukturierte Seite sorgt dafür, dass Bewerber sich schnell zurechtfinden.Zusätzlich sind soziale Netzwerke nicht mehr wegzudenken: Ein Betrieb, der auf Plattformen wie Instagram, Facebook oder LinkedIn aktiv ist, wirkt moderner und gleichzeitig nahbarer. Dort lassen sich Projekte, Team-Events oder Mitarbeiterporträts zeigen - das macht das Unternehmen greifbar. Besonders Story-Formate und Live-Videos laden zur direkten Interaktion ein und geben Bewerbern einen ehrlichen Blick hinter die Kulissen.Mitarbeitende als Botschafter und authentische BewertungenDie besten Werbeträger eines Unternehmens sind die eigenen Angestellten. Wenn sie ihre Erfahrungen teilen - sei es durch Blogbeiträge, Videos oder Social-Media-Posts - wirkt das glaubwürdig und authentisch. Dabei spielen vor allem Bewertungen und Empfehlungen heutzutage eine große Rolle und können den entscheidenden Unterschied machen. Neben Einblicken in den Arbeitsalltag sollten auch Vorteile wie Weiterbildungen, flexible Arbeitszeiten oder besondere Leistungen sichtbar werden.Auch Arbeitgeber-Bewertungsportale wie Kununu oder Google beeinflussen die Entscheidung potenzieller Bewerber sehr. Unternehmen sollten Mitarbeitende ermutigen, ehrliche Bewertungen abzugeben - und aktiv auf Feedback reagieren. Eine offene Kommunikation, besonders bei kritischen Rückmeldungen, zeigt, dass das Unternehmen Wert auf Verbesserung legt und sich um seine Angestellten kümmert.Employer Branding durch Digitalisierung und Online-Präsenz stärkenGanz allgemein braucht ein Unternehmen moderne Technik, um eine attraktive Arbeitgebermarke zu schaffen. Kurz gesagt: Es muss zukunftsfähig aufgestellt sein. Wer interne Prozesse digitalisiert und in innovative Technologien investiert, macht den Arbeitsalltag für sein Team nicht nur effizienter und angenehmer, sondern zeigt auch nach außen, dass er ein moderner und zukunftsorientierter Arbeitgeber ist. Das trägt dazu bei, bestehende Mitarbeiter langfristig zu binden und neue Talente gezielt anzusprechen.Doch eine starke Arbeitgebermarke braucht Sichtbarkeit. Potenzielle Bewerber müssen das Unternehmen als attraktiven Arbeitgeber wahrnehmen - und das passiert heute vor allem online. Aber die eigene Website kann noch so gut sein, wenn sie niemand findet, ist sie wertlos. Eine suchmaschinenoptimierte Website mit authentischen Einblicken in den Arbeitsalltag macht das Unternehmen nahbar und hebt es von der Konkurrenz ab. Blogartikel, Mitarbeiterinterviews oder Fachbeiträge zeigen nicht nur Expertise, sondern vermitteln auch die Unternehmenskultur und Werte. Wer regelmäßig wertvolle Inhalte teilt, positioniert sich als attraktiver Arbeitgeber und bleibt im Gedächtnis.FazitWer im Handwerk als attraktiver Arbeitgeber punkten will, kommt an einer starken Online-Präsenz nicht vorbei. Eine authentische Darstellung, aktives Social-Media-Marketing und moderne Bewerbungsprozesse sind heutzutage nicht mehr wegzudenken, um Fachkräfte zu gewinnen und langfristig im Wettbewerb zu bestehen. Gleichzeitig sorgt eine durchdachte Digitalstrategie für mehr Effizienz, Kundenzufriedenheit und Zukunftssicherheit.Über Maximilian Winkler:Max Winkler ist der Geschäftsführer der W&S Epic GmbH. Er unterstützt mittelständische Unternehmen aus den Bereichen Handwerk, Handel, Industrie und Dienstleistung dabei, zum Marktführer in ihrem Bereich zu werden. Dazu hat er mit seinem Team ein ganzheitliches System für die digitale Neukunden- und Mitarbeitergewinnung entwickelt. Sein Konzept reicht von einer durchdachten Mediastrategie über die Konzeption und Produktion von digitalen Werbemitteln bis hin zur Ausspielung von Werbekampagnen auf Google und in Social Media. Seine Kunden können auf diesem Weg die Reichweite erhöhen, ihre Marke stärken und konstant neue Kunden oder Mitarbeiter gewinnen. Mehr Informationen unter: https://ws-epic.de/Pressekontakt:W&S Epic GmbHMax WinklerE-Mail: hallo@ws-epic.deWebseite: https://ws-epic.de/PressekontaktRuben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: W&S Epic GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174164/5975898