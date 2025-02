Bern (ots) -Die zweite Staffel der SRF-Koproduktion "Die Beschatter - Detektive am Rhein" ist ab dem 23. Februar auf SRF zu sehen und auf Play Suisse verfügbar. Die angehenden Detektive müssen die Unschuld ihres Mentors Leo Brand beweisen und gleichzeitig durch knifflige Fälle navigieren. Alte Bekannte und neue Gesichter begegnen den Zuschauer:innen in der Geschichte rund um Zugehörigkeit, Familie, Misstrauen und Loyalität.Die zweite Staffel "Die Beschatter - Detektive am Rhein" zeigt die nächsten sechs Folgen der Basler Krimikomödie mit düsterem Thriller-Flair. Ab dem 23. Februar können Zuschauer:innen auf Play Suisse und SRF die Geschichte rund um Zugehörigkeit, Familie, Misstrauen und Loyalität verfolgen."Die Beschatter - Detektive am Rhein" knüpft mit der neuen Staffel nahtlos an das Ende der ersten Staffel an: Leo Brand ist im Gefängnis und seine Unschuld kann nur von seinen Schüler:innen bewiesen werden. Doch der Zugang zu den Akten ist ihnen verwehrt, so setzen sie ihr gesamtes Können und unkonventionelle Methoden ein, um Leo aus dem Gefängnis zu holen. Als wäre das nicht Herausforderung genug, sehen sich die angehenden Detektive zusätzlich mit einer Geiselnahme und einem Mord konfrontiert. Auch dem Dornröschen-Killer kommt die jüngste Detektivin immer näher und wird dabei mit schrecklichen Geheimnissen aus ihrer Vergangenheit konfrontiert.Die Zürcher Turnus Film AG produzierte die zweite Staffel der SRF-Koproduktion "Die Beschatter - Detektive am Rhein" an Drehorten in Zürich und Basel unter der Ko-Regie von Michael Steiner ("Mein Name ist Eugen") und Timo von Gunten ("La femme et le TGV"). Die Hauptrollen sind auch in dieser Staffel mit Roeland Wiesnekker sowie mit Meryl Marty, Esther Gemsch, Martin Rapold und Dardan Sadik als seine Detektivschüler:innen besetzt. Für ihre Leistung in der ersten Staffel wurde Meryl Marty an den Solothurner Filmtagen 2023 als "Best Newcomer" ausgezeichnet. Unterstützt wird die Besetzung neu von Joel Basman ("Wolkenbruch"), Sven Schelker ("Davos 1917") sowie Gilles Tschudi ("Der Bestatter").Pressekontakt:Medienstelle SRG SSRJan Flückigermedienstelle.srg@srgssr.ch / Tel. 058 136 21 21Original-Content von: SRG SSR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014224/100928963