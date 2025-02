Essen (ots) -Das neue MEDION SPRCHRGD 14 S2 vereint modernste KI-Features auf Basis der neuesten Intel Core Ultra Prozessoren, erstklassige Hardware und elegantes Design - der neue Maßstab für Produktivität und Kreativität.MEDION stellt heute das neueste Modell seiner SPRCHRGD-Serie vor. Das neue MEDION SPRCHRGD 14 S2 kombiniert modernste KI-gestützte Technologien mit erstklassiger Hardware und bringt Produktivität und Kreativität auf ein neues Level. Der neue Copilot+ PC ist ein vielseitiger Begleiter für alle, die modernste Technik und Design auf höchstem Niveau suchen.Leistungsstarke Technologie trifft auf smarte KIDas SPRCHRGD 14 S2 ist mit der neuesten Generation des Intel Core Ultra 9 Prozessors mit integrierter Intel Arc 140V Grafik ausgestattet. Die integrierte GPU liefert eine beeindruckende Performance und setzt neue Maßstäbe. Die hochperformanten Prozessoren der Intel Core Ultra-Reihe sind zukunftsweisend und bereit für die Anforderungen von morgen. Sie verfügen über eine enorme Rechenleistung, die selbst bei komplexen Workloads schnelles, effizientes Arbeiten erlaubt. Mit 32 GB LPDDR5x RAM und einer 2 TB PCIe SSD ist das SPRCHRGD 14 S2 zudem bestens für anspruchsvolle Aufgaben gerüstet. Die KI-gestützten Tools ermöglichen personalisierte Vorschläge, automatisieren Routineaufgaben und sorgen so für eine effizientere Arbeitsweise. Features wie Windows Hello und ein Privacy Mode Switch gewähren Sicherheit.Das Highlight der Ausstattung: Der 65 Wh Li-Polymer-Akku erreicht mit intelligentem Energiemanagement eine unglaubliche Laufzeit von bis zu 21 Stunden. Damit definiert er mobile Freiheit neu - ideal für unterwegs. Das 14-Zoll-Display beeindruckt mit einer 2.8K WQXGA+ Auflösung (2880 x 1800), einer Bildwiederholrate von 120 Hz und 100 Prozent sRGB-Farbraumabdeckung. Das schlanke Aluminiumgehäuse vereint Funktionalität mit einer eleganten Optik, während ein effizientes Kühlsystem mit zwei Lüftern und Heatpipes maximale Leistung gewährleistet. Ein High-Definition-Audio-Setup mit vier Lautsprechern sorgt für kraftvollen Klang, während KI-gestütztes Noise Cancelling störende Geräusche minimiert. Intel WiFi 7 mit Bluetooth 5.4 sorgen für ultraschnelle, stabile Verbindungen und nahtlose Konnektivität.Intel Core Ultra: KI-Power für die ZukunftDie Intel Core Ultra-Reihe steht für mehr als nur Leistung - sie ebnet den Weg in eine neue Ära der intelligenten Computertechnologie. Dank ihrer KI-Optimierung ermöglichen diese Prozessoren fortschrittliche Funktionen, ohne dabei die Systemleistung zu beeinträchtigen. Das verbesserte Multithreading sorgt nicht nur für reibungsloses Multitasking, sondern hebt die Leistung auf ein neues Niveau - das sogenannte "Megatasking". Ob bei der Bearbeitung hochauflösender Videos, dem Training von KI-Modellen oder der Nutzung paralleler Anwendungen: Die Intel Core Ultra-Prozessoren liefern immer die nötige Performance und Effizienz. Zusätzlich sorgt die enge Integration von KI-Technologien dafür, dass alltägliche Aufgaben smarter und schneller erledigt werden können, während Energieverbrauch und Wärmeentwicklung optimiert werden. Die Intel Core Ultra-Reihe ist damit eine zukunftssichere Wahl für alle, die auf maximale Produktivität und modernste Technologien setzen.VerfügbarkeitNeben dem Flagschiffmodell des MEDION SPRCHRGD 14 S2 (MD62723) stehen zwei Varianten mit abweichender Ausstattung zur Verfügung - eines mit Intel Core Ultra 7 Prozessor, 1 TB SSD sowie 32 GB Arbeitsspeicher (MD62722) und eines mit Intel Core Ultra 5 Prozessor, 512 GB SSD sowie 32 GB RAM (MD62721). Die Variante MD62722 ist ab sofort für 1.299,90 Euro im MEDION Shop (https://www.medion.com/de/shop/p/multimedia-notebooks-medion-sprchrgd-14-s2-copilot-pc-intel-core-ultra-7-258v--windows-11-home-35-56-cm-14--2-8k-display-1-tb-ssd-32-gb-ram-30040152A1) und bei weiteren Handelspartnern erhältlich. Die beiden anderen Varianten, MD62721 (1.099,- Euro) und MD62723 (1.499,- Euro), folgen im Verlauf des Monats.Über MEDIONMEDION ist ein in Deutschland führender Hersteller von Consumer Electronics Produkten und Anbieter digitaler Services für alle. Das Sortiment umfasst smarte Multimedia- Produkte, Telekommunikations-Services und elektronisches Zubehör mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und einen umfangreichen AfterSales-Service. MEDION ist seit 2011 Teil der internationalen Lenovo-Gruppe, einem führenden globalen Technologieunternehmen mit Kunden in über 160 Ländern und weltweit erfolgreich mit PCs, Laptops, Smartphones und Servern.© 2025 MEDION AG. Alle Rechte vorbehalten.MEDION, ERAZER und die entsprechenden Logos sind geschützte Marken der MEDION AG in Deutschland und/oder anderen Ländern. Andere Marken oder Produktnamen sind für die jeweiligen Markenrechtsinhaber geschützt.Pressekontakt:TEAM LEWISMEDIONde@teamlewis.comOriginal-Content von: MEDION, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9587/5975912