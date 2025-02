Berlin/Bonn (ots) -Der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse (SPD) hat kurz vor der Bundestagswahl noch einmal den großen Wert demokratischer Wahlen betont und an Bürgerinnen und Bürger appelliert, demokratische Parteien der Mitte zu wählen. Bei phoenix sagte Thierse: "Ich habe den größeren Teil meines Lebens in der DDR verbracht und habe bis 1990 niemals eine freie Wahl erlebt. Wenn wir jetzt sehen, ringsum in der Welt sind freie Wahlen, eine liberale Demokratie, inzwischen die Ausnahme, auch das macht die Wahlen kostbar." In Anbetracht dessen, was gerade in den USA passiere, dass "durch Wahlen Demokratie zerstört werden kann, illiberal, autoritär werden kann", dann wisse man, "wie kostbar Wahlen sind und wie wichtig es ist, dass man demokratische Parteien der Mitte wählt, damit Deutschland ein stabiles, demokratisches Land bleibt." Das Volk als Souverän habe das Sagen, aber, so Thierse weiter, "der Souverän hat dann auch eine besondere Verantwortung, das sollten die Bürgerinnen und Bürger wissen. Die Zukunft der Demokratie liegt in ihren Händen. Wie dieses Land künftig regiert werden kann, ob es Koalitionen geben kann, die verlässlich sind, die stabil sind, darüber entscheiden die Wähler am Sonntag."Das komplette Interview sehen Sie auf www.phoenix.dePressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5976011