Alibaba - Starke Quartalszahlen sorgen für Kurszuwachs

Der chinesische Online-Händler konnte im letzten Quartal ein starkes Umsatzwachstum verzeichnen.



Am Donnerstag veröffentlichte das chinesische E-Commerce-Unternehmen Alibaba Group seine Zahlen für das vergangene Quartal. Demnach konnte das Unternehmen seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 8 Prozent auf 280,2 Milliarden Yuan (38,38 Milliarden US-Dollar) steigern. Der Netto-Gewinn stieg in Folge um 333 Prozent auf 46,43 Milliarden Yuan (6,36 Milliarden US-Dollar) an. Dabei profitierte Alibaba von höheren Umsätzen beim Jahresendshopping. Als wesentlichen Grund für den Erfolg führte das Unternehmen auch die Umsetzung ihrer neuen Geschäftsstrategie an, welche stark auf die Nutzung künstlicher Intelligenz setzt. Auch in Zukunft soll stark in die KI-Infrastruktur investiert werden. Der Markt reagierte äußerst positiv auf die vorgelegten Zahlen. Die Alibaba ADR Aktie stieg im gestrigen NYSE-Handel um 8 Prozent auf 135,97 US-Dollar an.









Quelle: HSBC