Die meistgehandelten Produkte: Alibaba mit starkem Gewinnsprung!

Zum Ende der Handelswoche startet der DAX® ohne klare Richtung. Im frühen Handel bewegt sich der deutsche Leitindex in der Range zwischen 22.300 und 22.400 Punkten. Es scheint als würden die Inflations- und Zinssorgen, aber auch geopolitische Unsicherheiten die Marktteilnehmer verunsichern. Zu den meistgehandelten Produkten gehören heute Open-End-Turbos Bull und Call Optionsscheine auf Alibaba.

Alibaba konnte mit starken Zahlen überraschen. Der Nettogewinn stieg um beeindruckende 239 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und beförderte die Aktie gestern insgesamt um 8 Prozent nach oben. Vor allem das Wachstum im Bereich KI-Cloud und E-Commerce sorgen für Optimismus. Damit bleibt Alibaba weiterhin Marktführer im Online-Handel. In Zukunft will der chinesische Konzern verstärkt auf Künstliche Intelligenz und Cloud Computing setzen. Auch heute handelt das Papier vorbörslich bereits 4 Prozent im Plus. Weiter stehen Open-End-Turbos Bull auf Infineon im Blickpunkt der Anleger. Die Aktien des deutschen Halbleiterherstellers stiegen gestern während der Hauptversammlung auf ein neues Hoch seit August 2023. Für die Papiere ging es um mehr als 3 Prozent, bis auf 39,43 EUR, nach oben. Grund hierfür war außerdem eine Zusage für eine staatliche Unterstützung von 920 Millionen EUR für den Bau einer Chip-Fabrik in Dresden. Dies stimmte die Anleger positiv. Heute notiert das Papier jedoch knapp 0,7 Prozent tiefer.

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UG25ZX 6,27 22299,00 Punkte 21700,35 Punkte 33,26 Open End Infineon Technologies AG Bull UG2JH0 1,43 38,2625 EUR 36,75 EUR 23,76 Open End DAX® Bear UG2PUZ 3,50 22296,50 Punkte 22370,00 Punkte 108,25 Open End Infineon Technologies AG Bull UG3773 0,81 38,2625 EUR 37,40 EUR 47,89 Open End Alibaba Group Holding Ltd. (ADRs) Bull HD2047 8,11 136,065 USD 57,64 USD 1,74 Open End

Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Caterpillar Inc. Call UG2W92 1,78 349,085 USD 360,00 USD 9,42 18.06.2025 DAX® Call UG2DQE 2,14 22299,50 Punkte 22400,00 Punkte 47,11 28.02.2025 Allianz SE Call HD4PQQ 1,74 319,35 EUR 310,00 EUR 10,12 18.06.2025 Alibaba Group Holding Ltd. (ADRs) Call HD1TG3 4,70 136,065 USD 99,14 USD 2,52 17.12.2025 Alibaba Group Holding Ltd. (ADRs) Call UG2AE1 2,32 136,065 USD 120,00 USD 4,70 16.04.2025

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Fuchs Petrolub SE Long HC3M0Y 12,60 46,34 EUR 31,42 EUR 3 Open End Microsoft Corp. Long HD2QR8 6,42 417,45 USD 312,18 USD 4 Open End DAX® Long HD1GPF 3,19 22299,50 Punkte 21425,45 Punkte 25 Open End Allianz SE Long HC288K 19,72 318,75 EUR 287,60 EUR 10 Open End Sixt SE Long HC3WYC 1,52 78925 EUR 52,54 EUR 3 Open End

