© Foto: picture alliance/AP Photo | Richard Drew

Aussagen mehrerer hochrangiger Beamter der US-Notenbank haben die Nervosität an der Wall Street verstärkt. Sie signalisierten, dass die Zinsen länger auf dem aktuellen Niveau bleiben könnten als bislang erwartet.Am Donnerstag kam es zu einem breiten Ausverkauf bei den drei wichtigsten US-Aktienmarktindizes. Neben massiven Kursrückgängen bei Walmart und Palantir, trugen auch Äußerungen von Fed-Beamten zum Pullback bei. Es zeigten sich mehrere Fed-Offizielle besorgt über den Inflationsausblick der USA. Alberto Musalem, Präsident der St. Louis Federal Reserve und stimmberechtigtes Mitglied des geldpolitischen Ausschusses (FOMC) in diesem Jahr, warnte davor, dass die Inflation nicht so schnell …