Webinar: DAX auf der Überholspur - folgt jetzt der MDAX?

Seit Jahresanfang haben europäische Standard-Aktien die Dominanz der US-Werte gebrochen. Ihre Performance fiel deutlich besser aus und markiert einen Trendwechsel. Benjamin Feingold und Nicolas Saurenz von Feingold Research beleuchten die jüngsten Trends am Aktienmarkt und gehen der Frage nach, ob auch deutsche Nebenwerte ihr Aufholpotenzial nutzen und demnächst ebenfalls ausspielen werden. Im Fokus dabei sind die Einzelwerte Puma, Jungheinrich und Tui. Freuen Sie sich auf interessante Hintergründe und Ausblicke zu einer großen Bandbreite an aktuellen Börsenthemen im kurzweiligen Webinar "Trading für Berufstätige" am kommenden Montag um 19 Uhr.

Kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube Live-Stream ab 19:00 Uhr unter www.youtube.com/@kursplus9251

Abbildung: MDax (Quelle: Terminal Stock3)

Unsere Börsenprofis beleuchten top aktuelle Themen unter den Aspekten Volatilität, Sentiment und Saisonalitäten. Dabei werden Märkte, Zinsen, Rohstoffe und Einzelwerte fundamental sowie charttechnisch unter die Lupe genommen. Passende Handelsideen werden abgeleitet und konkrete Produktideen vorgestellt.

