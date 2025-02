Während BYD immer neue Verkaufsrekorde in China vermelden kann und die Aktie von einem Rekordhoch zum nächsten steigt, bricht Volkswagen der chinesische Markt gerade komplett weg. Und dann gibt es da noch ein Unternehmen, dass sich gerade mit Wachstumsraten von über 250 Prozent in die Top10 der Elektroautoverkäufer in China vorgefahren hat."Die neun muss stehen" - das könnte der neue Werbeslogan von Volkswagen in China werden. Die neun steht in diesem Fall für die Zahl der ID.7-Modelle, die Volkswagen ...

