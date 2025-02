Die Meta Platforms-Aktie gibt am 20. Februar 2025 deutlich nach und notiert aktuell bei 694,84 USD, was einem Rückgang von -1,27 % (-8,93 USD) gegenüber dem Vortag entspricht. Die Aktie erreichte ein Tageshoch von 705,63 USD und ein Tagestief von 693,64 USD. Das Handelsvolumen beträgt 12,56 Millionen Aktien, was auf eine erhöhte Aktivität hindeutet. Technische Analyse Die Aktie befindet sich weiterhin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...