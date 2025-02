Linz (www.anleihencheck.de) - Die Wirtschaftsdaten in der Schweiz sind weiterhin sehr überzeugend, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Arbeitslosenquote sei immer noch unter 3%, das BIP-Wachstum sei stabil und die budgetäre Situation lasse theoretisch viel Spielraum. Auch der CHF sei in den letzten Wochen von seinem Tief am Jahresende wieder auf Werte über 0,9400 gestiegen. Der CHF gelte immer noch als sicherer Hafen und mit den unzähligen Krisensituationen sei die Wahrscheinlichkeit durchaus hoch, dass der CHF weiterhin stark bleibe und der Einfluss der Geldpolitik geringer sei als die hohe politische Instabilität. Zudem bleibe die Inflation auf einem sehr niedrigen Niveau. Die jährliche Inflation habe bei 0,4% gelegen und die monatliche Inflation sei bei einem Wert von -0,1% gewesen. Dies habe auch den Prognosen der Wirtschaftsforscher entsprochen. Einzig die Kerninflation sei mit einem Wert von 0,9% über den erwarteten 0,6% gewesen. Die Schweizer Nationalbank stelle für die Zukunft mögliche Negativzinsen in Aussicht. Es scheine, als ob die Wirkung der expansiven Geldpolitik wenig zur Erhöhung der Inflation beitrage. In diesem Fall sollte auf die Fiskalpolitik nicht vergessen werden. Die Schweiz habe viele Jahre erfolgreich eine sparsame Fiskalpolitik betrieben aber die Gefahr einer Deflation stelle die künftige Sinnhaftigkeit dieser klar in Frage. (21.02.2025/alc/a/a) ...

